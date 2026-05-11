Una balacera en la madrugada y un incendio mantuvieron en vilo a vecinos del barrio San Lorenzo

Ambos hechos, que estarían ligados, motivaron una investigación por parte de la Policía y el MPF. Las familias del lugar no ocultan su inquietud y hay un reclamo de más seguridad.

Los incidentes del domingo por la noche movilizaron a la Policía y también a los Bomberos.

Una serie de incidentes graves que se sucedieron este último domingo en el barrio San Lorenzo Norte de esta capital generó una enorme preocupación entre los vecinos y también un importante despliegue policial. Tanto las fuerzas de seguridad provinciales como el Ministerio Público Fiscal (MPF) intervinieron y concretaron distintas acciones.

El primer hecho que sacudió la tranquilidad en el barrio ocurrió en la madrugada del domingo, cuando una persona habría efectuado una andanada de disparos contra una vivienda ubicada sobre calle Rodhe . Varios vecinos escucharon los estampidos y no dudaron en comunicarse con la Comisaría 16 para que verifiquen lo sucedido. De acuerdo al sitio La Voz del Neuquén, los efectivos lograron incautar vainas servidas y comprobaron orificios de bala en la estructura de la vivienda que fue atacada.

La balacera se produjo alrededor de las 6:30 pero la tensión se mantuvo a lo largo del día y varias personas se concentraron en horas de la tarde en la vía pública para mostrar su enojo por lo sucedido y señalar que ese tipo de situaciones ponían en riesgo al conjunto de las familias.

Más allá de que en un primer momento la situación pareció calmarse, cerca de las 20, se inició un incendio en una casa situada cerca de las calles Rodhe y Otto Max Neuman. En apariencia, el fuego empezó tras una acción intencional.

barrio San Lorenzo-operativo Gentileza

Una vez más, la Policía y Bomberos confluyeron en la zona y el incendio fue sofocado en forma rápida. También se acercó la presidenta de la comisión vecinal del barrio San Lorenzo Norte, Gabriela Rubilar, para charlar con los vecinos y calmar los ánimos alterados.

En tanto, la Policía interrumpió el tránsito en una calle cercana para permitir el trabajo de los bomberos y avanzar con una investigación posterior sobre el origen del incendio.

La comisión vecinal busca llevar tranquilidad

Respecto de las acciones investigativas, La Voz del Neuquén destacó que fueron detenidos una mujer y un hombre y se incautaron armas de fuego y drogas en un allanamiento. El procedimiento estaría ligado a los incidentes.

En tanto, desde la comisión vecinal, en su espacio de la red social Facebook, se resaltó la rápida intervención de su presidenta para tranquilizar a los vecinos. “A las 22 de la noche, recibimos un llamado urgente de nuestros vecinos sobre un incidente grave: un conflicto en el barrio resultó en un incendio en un dúplex. La presidenta del barrio, Gabriela Rubilar, acudió de inmediato al lugar para dialogar con los vecinos afectados. Gracias a su intervención, se ha establecido un plan de acción conjunto para abordar esta situación preocupante y buscar soluciones efectivas”, destacaron.

detenido-Comisaría 16 Gentileza Policía del Neuquén

Justamente, ante la intervención de la comisión vecinal, varias personas alertaron que uno de los grandes problemas es el narcomenudeo y que se debe avanzar con más procedimientos policiales y del MPF. Una vecina denunció que “está lleno de tranzas y los que les corresponde actuar, hacen la vista gorda”.

Otra persona pidió que se denuncien los puntos de venta de drogas a través de los canales gubernamentales que permiten hacerlo en forma anónima.

Intensa actividad policial

El personal de la Comisaría 16 tuvo un intenso trabajo a lo largo de la jornada de domingo que no solo incluyó el incidente en calle Rodhe sino también otros operativos preventivos en la vía pública. Uno de los procedimientos se concretó en el cruce de las calles Marín y Godoy, donde fueron detenidos dos supuestos dealers con una pequeña cantidad de marihuana.