Balearon a una joven de Valentina Sur a la salida de una fiesta y escaparon

El hecho ocurrió a la madrugada. Las víctima tiene domicilio en barrio Valentina Sur. En el lugar se realizaron pericias durante un operativo a cargo de la comisaría 49.

Un hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada del viernes frente a "El Petroka", un predio de eventos de Vista Alegre Sur . La víctima de una balacera , tiene domicilio en Valentina Sur y fue hospitalizada.

El feroz ataque a tiros se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada del 1° de mayo sobre calle 11 Bis, según consignó Centenario Digital.

El hecho es materia de investigación. Fuentes oficiales indicaron que la lesión no revestía gravedad y que la paciente recibió el alta durante la mañana por lo que pudo realizar la denuncia.

Cómo fue la balacera

La víctima fue una mujer de 26 años con domicilio en el barrio Valentina Sur de Neuquén, había asistido a una fiesta en el predio conocido como “El Petroka”.

De acuerdo con los primeros datos recabados, cuando la joven se dirigía hacia el portón de ingreso, un vehículo se detuvo a su altura. Desde el interior, quien iba del lado del conductor bajó la ventanilla y efectuó entre tres y cuatro disparos con un arma de fuego.

Ante la situación, la mujer logró refugiarse junto a su pareja y sus hijos dentro de un motorhome Mercedes Benz blanco que estaba estacionado en el lugar. Allí advirtió que uno de los proyectiles le había provocado una herida en la pierna derecha. En primera instancia recibió ayuda de personal policial y de otra persona que se encontraba en el predio.

Qué se sabe de la investigación

Por el momento, prensa policial no amplió información y no hay precisiones sobre las circunstancias del ataque. El vehículo desde el cual se realizaron los disparos no pudo ser identificado y tampoco se logró determinar quién lo conducía ni si había otros ocupantes.

Testigos presentes en la zona no pudieron aportar datos concluyentes.

En tanto, desde las primeras horas de la mañana, la calle 11 Bis —camino a Costa de Reyes por la zona de chacras— permaneció con restricciones al tránsito.

En el lugar trabajaron móviles de la Comisaría 49 junto a personal de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II y del área de Criminalística de la Policía del Neuquén, que realizaron peritajes y la búsqueda de posibles vainas servidas para avanzar con la investigación