Defensa Civil informó que rigen vientos de hasta 60 km/h en la zona de Vaca Muerta y neviscas en las rutas hacia Villa Pehuenia. La situación en los pasos.

Viento, neviscas y frío en Neuquén: cómo están las rutas hacia la cordillera y los pasos a Chile

Viento, neviscas y frío en Neuquén: cómo están las rutas hacia la cordillera y los pasos a Chile

El viento y las bajas temperaturas se instalaron este viernes en prácticamente toda la provincia de Neuquén . Según informaron a LM Neuquén desde Defensa Civil de la Provincia , la situación es moderada y no registra inconvenientes graves, aunque se recomienda precaución especialmente en rutas cordilleranas y pasos fronterizos.

En la región de Vaca Muerta , Confluencia y el corredor del Limay —hasta pasando Piedra del Águila— se registran vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Carlos Cruz , a cargo de Defensa Civil de la Provincia, señaló que por el momento no han generado complicaciones, aunque sí se siente el frío y hay lloviznas aisladas en el sector de Piedra del Águila, Collon Curá, y la Ruta 234 hacia Rinconada y Siete Lagos.

"Hasta ahora se está cumpliendo todo lo que anticipaba el pronóstico", puntualizó el funcionario provincial.

Pino Hachado Ruta 242

Defensa Civil monitorea los pasos cordilleranos con nieve y viento

La situación más compleja se concentra en las cotas altas. En el Paso Pino Hachado, del lado argentino cae lluvia con viento, mientras que del lado chileno ya está nevando. Todo ese corredor hacia la región de Los Lagos presenta nevadas de variada intensidad, siendo las más fuertes las que afectan al Paso Cardenal Samoré.

En el Samoré, el tránsito disminuyó a lo largo del día. Durante la mañana del viernes fue el paso con mayor movimiento hacia Chile, aunque sin los picos de otros fines de semana largos.

Debido a las condiciones climáticas se registró el despiste de un camión en el límite entre la Ruta 231 hacia el paso internacional, pero el vehículo salió por sus propios medios y no dejó heridos ni cortes en la circulación.

Ruta Cardenal Samore Camion

Rumbo al Festival del Chef Patagónico en Pehuenia

De acuerdo al informe brindado por Cruz, en la ruta 23, desde el Paso Pino Hachado hasta el cruce con la Ruta Provincial 13, se registran neviscas. Sobre esa misma ruta13, que une Zapala con Villa Pehuenia —sede de la Fiesta del Chef—, los equipos de Defensa Civil informaron un tránsito vehicular muy intenso, con sectores con lluvia, neviscas y viento fuerte.

El titular de Defensa Civil remarcó que la variedad climática es la característica de esta jornada: distintas condiciones según la zona y la altura, pero ninguna de carácter extremo.

Ruta 23 Defensa Civil

En cuanto al pronóstico, el funcionario provincial anticipó una mejora progresiva a partir de la madrugada del sábado. El sábado se espera un día despejado, aunque frío en toda la provincia. El domingo, en cambio, traerá ráfagas de viento fuertes hacia la tarde —momento de mayor flujo de regreso— con algo de inestabilidad en sectores cordilleranos.

"Por ahora venimos muy tranquilos", resumió Cruz, quien aclaró que el flujo vehicular de este fin de semana es menor a otros fines semana largo anteriores.