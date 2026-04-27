Exitoso comienzo del plan de vacunación en rutas y calles de Neuquén

A través del plan AutoVac se aplicaron 1.329 dosis en distintos puestos ubicados en lugares estratégicos de mucha circulación de vehículos. ¿Cómo sigue?

El comienzo de la Semana de la Vacunación en las Américas arrancó con excelentes resultados gracias a la estrategia del AutoVac, un dispositivo instalado en las principales rutas o calles de la provincia de Neuquén para que la comunidad pare, se vacune y siga.

El puesto principal del AutoVac estuvo este sábado en el puente carretero Neuquén-Cipolletti, en el ingreso a la provincia de Río Negro, donde se colocaron 528 dosis. A estas se sumaron 350 dosis en el ex peaje de Centenario y 250 en el acceso al Aeropuerto Internacional Presidente Perón (coordinado por la Cooperativa CALF), alcanzando un total de 1.128 vacunas aplicadas.

El puesto principal en la zona del ex peaje tuvo una gran concurrencia este sábado, donde personas adultas mayores y embarazadas pudieron acceder a vacunas del Calendario Nacional de manera ágil y desde la comodidad de sus vehículos; incluso hubo quienes se acercaron a pie a completar su esquema de vacunación.

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Dado que la estrategia se lanzó en conjunto con el Gobierno de Río Negro, en el ingreso a la provincia vecina también se colocó otro puesto (cada uno ubicado en un sentido), en el que ambos ministerios de Salud acordaron que las y los vacunadores apliquen dosis de vacunas antigripal para adultos mayores, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana. Entre ambas provincias se colocaron más de 700 vacunas, 528 del lado neuquino.

De esta manera, Neuquén busca facilitar la accesibilidad a la vacunación y que las personas se puedan vacunar en el centro de salud, el hospital, la escuela, la feria, las fiestas populares, y ahora también en las calles y rutas.

Así, ese mismo día también se aplicaron 96 vacunas en la Terminal de Ómnibus de Neuquén, 52 Senillosa y 53 en San Patricio del Chañar. Es decir que el pasado sábado en la provincia se colocaron 1.329 vacunas.

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Cómo sigue el plan de vacunación

Este lunes, de 10.30 a 15, habrá un dispositivo en la estación de servicio YPF de Las Lajas, mientras que el miércoles, de 10.30 a 14, habrá otro en la caminera de Zapala.

El jueves, por otro lado, habrá AutoVac en: Junín de los Andes (de 13 a 20 en el Cuartel de Bomberos Voluntarios); Piedra del Águila (de 10 a 13 en el puesto caminero); Picún Leufú (de 10 a 13 en la ruta 237), Cutral Co (de 15 a 17.30 en el monumento a La Última Cena junto a la cooperativa Copelco); y Plaza Huincul (de 10 a 13 en la caminera).

Además, durante la Semana de la Vacunación (que finaliza el 2 de mayo), los equipos de salud neuquinos realizarán distintas actividades para fortalecer la vacunación en cada rincón de la provincia.

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Semana de la Vacunación en las Américas 2026

Desde el ministerio de Salud de la provincia del Neuquén se trabaja para brindar una mayor accesibilidad a las vacunas en todo el territorio neuquino, así como sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de alcanzar y mantener coberturas de vacunación adecuadas.

La 24ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 15ª Semana Mundial de Inmunización se celebran con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y promover el acceso equitativo a las vacunas.

En este sentido, es importante recordar que la vacunación es un acto responsable, solidario y un derecho de todas las personas. Argentina cuenta con un calendario de vacunación de los más completos de América Latina. Las vacunas son seguras y eficaces para prevenir y disminuir las manifestaciones más graves de muchas enfermedades.