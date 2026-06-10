Un espectacular choque entre una moto y un auto terminó con una persona hospitalizada

El siniestro vial ocurrió este miércoles y demandó las tareas de la Policía, Bomberos y Personal de Salud.

El accidente de tránsito ocurrió en Rincón de los Sauces.

Un nuevo accidente de tránsito en la provincia de Neuquén dejó como saldo a un motociclista lesionado que tuvo que ser asistido y trasladado al hospital luego de protagonizar una colisión con un automóvil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:48 en la intersección de las calles Misiones y Urquiza de la ciudad de Rincón de los Sauces , donde por causas que se investigan chocaron una motocicleta y un vehículo particular.

Tras recibir la alerta, una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios se dirigió al lugar bajo la coordinación de la sargento primero Marcela García.

Al arribar, los rescatistas encontraron al conductor de la moto tendido sobre la vereda.

siniestro vial en rincon de los sauces (1)

Una persona gravemente herida

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, el motociclista se encontraba consciente, pero manifestaba un fuerte dolor en su pierna derecha producto del impacto.

El personal de emergencia realizó una evaluación primaria, inmovilizó al herido y posteriormente lo entregó al equipo sanitario para su traslado al Hospital Zonal Rincón de los Sauces, donde recibió una atención más completa.

Por su parte, el conductor del automóvil también fue evaluado en el lugar, aunque no presentaba lesiones ni dolencias visibles, por lo que no fue necesario su traslado.

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Trabajo mancomunado

Luego del choque, la zona permaneció bajo intervención de los equipos de emergencia mientras se asistía a los involucrados y se realizaban las tareas de prevención correspondientes.

En el operativo participaron efectivos policiales, personal del hospital local y el Móvil 23 de Bomberos Voluntarios.

Auto Vuelco calle Yrigoyen (3) Sebastián Fariña Petersen

Choque y vuelco en pleno centro de Neuquén

Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este martes en pleno centro de la ciudad de Neuquén, cuando una auto terminó volcando tras impactar contra varios vehículos en la intersección de las calles Irigoyen y República de Italia.

El hecho ocurrió pasadas las 10, cuando un Renault Sandero que circulaba por calle Irigoyen perdió el control y protagonizó un violento incidente que culminó con el vehículo con las ruedas para arriba sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, la camioneta quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y con las dos puertas delanteras y el baúl abiertos.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor, un hombre de aproximadamente 50 años que viajaba solo, habría sufrido un inconveniente con los pedales. Según indicó, la alfombra del vehículo se habría trabado en el acelerador, provocando una aceleración involuntaria y la posterior pérdida de control.

Auto Vuelco calle Yrigoyen (1) Sebastián Fariña Petersen

El vuelco en República de Italia e Irigoyen fue uno de los tantos accidentes de tránsito registrados durante esta mañana en la ciudad. Entre los hechos reportados también se contabilizó un siniestro en la rotonda de Casimiro Gómez, lo que generó una intensa actividad para los equipos de emergencia y seguridad vial.

Tras descontrolarse, el Renault Sandero habría chocado contra un Chevrolet Onix que se encontraba estacionado y luego golpeó a otro vehículo antes de terminar volcada en medio de la calle.

Personal policial y de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir al conductor y ordenar el tránsito en una de las zonas más transitadas del centro neuquino.

Si bien el hombre sufrió algunos golpes producto del vuelco, no presentó lesiones de gravedad. Además, se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado habría sido negativo.