Bajaron 80% los ruidos molestos por escape libre de motos en un sector de Neuquén: cuál fue la estrategia

Luego de los operativos municipales y policiales, los vecinos de Unión de Mayo destacaron el drástico cambio.

La policía y la Municipalidad realizó diversos operativos en la ciudad.

Desde hace meses, l as motos con escape libre y las picadas nocturnas fueron uno de los principales reclamos de los vecinos de distintos barrios de Neuquén capital . Las caravanas recorrían zonas como Unión de Mayo, Jardines del Rey, el centro y la Plaza de las Banderas, generando ruidos molestos durante toda la noche y poniendo en riesgo la seguridad vial.

La situación derivó en una serie de operativos conjuntos entre la Municipalidad de Neuquén y la Policía que incluyeron controles vehiculares y el secuestro de decenas de motos .

Además, el tema impulsó la presentación de un proyecto de ley provincial de tolerancia cero para este tipo de conductas.

En ese contexto, el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Unión de Mayo, Gustavo Ancanfil, aseguró que las medidas comenzaron a dar resultados y que la tranquilidad volvió al sector.

“El 80% se fue”

Ancanfil afirmó que la diferencia respecto de meses atrás es notoria. "Se redujo bastante. La verdad que logramos una tranquilidad. Te diría que el 80% se fue”, destacó en diálogo con Somos el Valle.

“Cuando anda una moto o dos haciendo ruido, inmediatamente los llamamos y la Policía actúa de inmediato", agregó. “Cuando anda una moto o dos haciendo ruido, inmediatamente los llamamos y la Policía actúa de inmediato", agregó.

El referente barrial recordó que, tiempo atrás, la situación era prácticamente insostenible para quienes viven en la zona.

"Era prácticamente un flagelo que teníamos en el barrio", sostuvo.

El trabajo conjunto y la visibilización del problema

Para Ancanfil, la mejora fue consecuencia de un trabajo coordinado entre distintos actores, y destacó especialmente el papel que tuvieron los medios de comunicación para instalar el tema en la agenda pública.

"Yo creo que fue todo. La comunicación fue muy importante. La Provincia, la Municipalidad y ustedes, los medios, que fueron fundamentales porque pudimos visibilizar el problema”, expresó. "Yo creo que fue todo. La comunicación fue muy importante. La Provincia, la Municipalidad y ustedes, los medios, que fueron fundamentales porque pudimos visibilizar el problema”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el fenómeno no desapareció por completo y consideró que es necesario sostener políticas públicas para evitar que vuelva a crecer.

"Acá está solucionado, pero si no lo toman en serio, si no se convierte en una política de Estado y se regula con una ordenanza muy fuerte, va a seguir creciendo", alertó.

Aunque todavía se registran casos aislados de motos con escape libre, desde el barrio aseguran que las caravanas masivas y los ruidos que impedían descansar durante la noche prácticamente desaparecieron gracias a los controles y al trabajo conjunto entre vecinos, Policía y Municipio.