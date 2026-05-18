Motos generan disturbios: la Municipalidad retuvo 56 vehículos, pero no hubo alcoholemias

El Secretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, renovó su promesa de "eliminar esas prácticas de la ciudad".

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un importante operativo de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se retuvieron 52 motocicletas por circular con escapes no reglamentarios y por conducción temeraria. En esta oportunidad, no se registraron alcoholemias positivas.

Los controles se realizaron durante la madrugada del sábado en la Isla 132 , la Plaza de las Banderas y el barrio Unión de Mayo , en conjunto con la Policía provincial, la división de motorizados y la comisaría 21.

Así lo informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , quien resaltó que “otra vez tenemos problemas con personas que deciden circular en motocicleta con escape libre, interrumpiendo el descanso de los vecinos”.

“Hicimos un gran operativo y se secuestraron 52 motos y 4 autos”, señaló. Además, detalló que “todas las motos tenían escapes no reglamentarios. Muchas de ellas estaban vinculadas a los grupos stunt, que tanto daño generan en la ciudad de Neuquén con comportamientos indebidos en la vía pública, como ruidos molestos y circulación temeraria”.

Hubo operativos de la Dirección de Tránsito de la Policía y del Municipio. Foto: archivo

El drama de los grupos stunt

Los grupos stunt son agrupaciones de motocicletas que se concentran en la Plaza de las Banderas o en el centro. Se convocan por WhatsApp e Instagram para circular en caravanas masivas y conducir de forma temeraria.

En el último año y medio, distintos episodios vinculados a los grupos stunt generaron preocupación en Neuquén por situaciones de violencia, disturbios y conducción temeraria.

Uno de los hechos más graves ocurrió en marzo de 2025 en la Isla 132, cuando un grupo de motoqueros atacó a golpes a dos inspectores municipales durante un operativo de tránsito. Según reconstruyó LM Neuquén, los agresores fueron identificados como integrantes de “Stunt Neuquén” y el episodio derivó en denuncias penales, imputaciones y posteriores sanciones judiciales. La Municipalidad calificó el ataque como una “salvaje golpiza” y aseguró que los grupos se organizaban para generar disturbios y evadir controles.

operativo stunt 17/5 Foto: archivo

Con el correr de los meses, los conflictos continuaron con nuevas concentraciones masivas de motos en distintos puntos de la capital neuquina. A fines de 2025, más de 250 motociclistas recorrieron el centro de la ciudad realizando maniobras peligrosas, cruzando semáforos en rojo, circulando por veredas y, según denuncias, pateando vehículos particulares. Desde el Municipio denunciaron que “tomaron la ciudad como delincuentes” y señalaron que hubo incluso motos incendiadas y denuncias por la muerte de dos perros durante la caravana. Los operativos posteriores derivaron en secuestros de motos, controles reforzados y propuestas para endurecer sanciones contra quienes participen de picadas y encuentros ilegales.

En esta línea, Baggio expresó que “estamos convencidos de que vamos a eliminar estas prácticas de la ciudad, sobre todo ahora con la modificación contravencional que permitiría retener estos vehículos inmovilizados durante seis meses. Estamos ansiosos de que el Concejo Deliberante finalmente lo apruebe”.

También comentó que los controles se desarrollaron desde las siete de la tarde hasta las cinco de la madrugada del sábado.

operativo contra stunt Foto: archivo.

“Fue un despliegue muy importante, con la colaboración de la Policía, que es fundamental para nosotros porque las motos son vehículos difíciles de retener en los controles y la fuerza acompaña con su equipo motorizado”, explicó Baggio.

No se detectaron alcoholemias: "nunca había pasado"

El subsecretario destacó además que, en esta oportunidad, no se detectaron alcoholemias positivas: “Esto es algo que nunca había pasado”.

Por último, aclaró que todas las motos permanecen en el predio municipal, donde quedan a disposición del Juzgado de Faltas. Para retirarlas, los responsables deberán pagar la contravención y reemplazar el caño de escape en el mismo lugar.