Neuquén cerró la IA Week con auditorios llenos y más de 11 mil participantes

El evento consolidó a la ciudad como polo tecnológico, con fuerte participación de empresas, emprendedores y especialistas en IA.

Con una amplia participación de empresas, especialistas, emprendedores, estudiantes y vecinos, finalizó con éxito una nueva edición de la IA Week , el encuentro que durante varios días posicionó a la ciudad de Neuquén como un espacio de referencia para el debate, la capacitación y el intercambio de experiencias vinculadas a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Durante la jornada de cierre, los auditorios volvieron a colmarse con conversatorios y exposiciones orientadas a inteligencia artificial aplicada a pymes, automatizaciones, agentes digitales, análisis de datos y herramientas vinculadas a hábitos personales y productividad.

A lo largo del evento se compartieron experiencias, desarrollos y oportunidades de implementación tecnológica en distintos ámbitos de la economía y la sociedad.

IA Week cierre-5 El IA Week en Neuquén cerró de manera exitosa y fue ponderado por la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la magnitud del encuentro y el trabajo articulado que permitió llevarlo adelante.

Ia Week en Neuquén: autitorios llenos

“Estamos muy orgullosos de lo que generó esta edición de IA Week. Vimos auditorios llenos, miles de personas interesadas en aprender, compartir experiencias y generar oportunidades a partir de la innovación tecnológica”, expresó.

La funcionaria remarcó además el impacto nacional que tuvo el evento y el posicionamiento alcanzado por la ciudad en materia de innovación.

“Neuquén volvió a demostrar que puede liderar estos espacios de encuentro entre el sector privado, las empresas tecnológicas, la academia y el Estado. Ese espíritu colaborativo fue uno de los grandes valores de esta experiencia”, sostuvo.

IA Week cierre Gran cierren en el Polo Tegnológico de Neuquén del IA Week 2026.

Cerca de 11.000 personas participaron de las distintas actividades desarrolladas durante las jornadas y las transmisiones realizadas a través de los canales oficiales de la Municipalidad superaron las 12 mil visualizaciones, con seguimiento desde distintos puntos del país.

“Estamos muy orgullosos de lo que generó esta edición de IA Week. Vimos auditorios llenos, miles de personas interesadas en aprender, compartir experiencias y generar oportunidades a partir de la innovación tecnológica” - María Pasqualini. “Estamos muy orgullosos de lo que generó esta edición de IA Week. Vimos auditorios llenos, miles de personas interesadas en aprender, compartir experiencias y generar oportunidades a partir de la innovación tecnológica” - María Pasqualini.

Uno de los espacios destacados fue el stand municipal, donde se presentaron servicios basados en inteligencia artificial orientados a la gestión de residuos y el cuidado ambiental. Allí se expuso el proyecto “Recibot”, impulsado junto a Javier Peña y Natalia Tumbarino, además de distintas iniciativas vinculadas a tecnología educativa y administración sustentable de residuos durante el evento.

Herramientas concretas, y pensar el mundo que viene (y que está)

También participó el referente tecnológico Santiago Siri, quien junto al IA LAB encabezó un encuentro centrado en la importancia de impulsar desarrollos locales con proyección global y generar herramientas de innovación aplicadas a las necesidades concretas de la comunidad.

Por su parte, el secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Leonardo Carod, destacó el crecimiento que tuvo la propuesta y el interés que despertó en distintos sectores.

“La IA Week mostró el enorme potencial que tiene Neuquén para convertirse en un nodo de innovación tecnológica. Lo más importante fue la posibilidad de generar vínculos entre emprendedores, empresas, instituciones educativas y el Estado”, afirmó.

IA Week cierre-3 Panales, juegos, y charlas gratificantes y de mucho aprendizaje en el IA Week 2026.

Carod también señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo políticas públicas vinculadas a la economía del conocimiento y la transformación digital.

“Queremos seguir promoviendo estos espacios porque permiten acercar herramientas concretas a la comunidad, impulsar nuevos proyectos y preparar a la ciudad para los desafíos del futuro”, agregó.

“Este tipo de eventos nos permiten seguir conectando talento, conocimiento y oportunidades. Queremos que Neuquén continúe siendo una ciudad que apuesta al desarrollo tecnológico y a la economía del conocimiento”, concluyó Pasqualini.