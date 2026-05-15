Los créditos hipotecarios de Neuquén ya superan los mil inscriptos y extienden su alcance en la provincia

La difusión de esta herramienta comenzó en el interior para profundizar su alcance territorial y ya hay cientos de inscriptos.

Con el objetivo de profundizar el carácter federal del programa Neuquén Habita , el Gobierno de la provincia comenzó con la difusión de la nueva línea de créditos hipotecarios en distintos puntos del territorio neuquino. El acto central de esta etapa de despliegue territorial se llevó adelante en San Martín de los Andes , donde se brindaron detalles sobre esta herramienta que ya generó un gran interés en la ciudadanía.

La presentación estuvo a cargo de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), organismos pertenecientes al Ministerio de Infraestructura. El propósito de este recorrido es asegurar que la información llegue de manera directa a cada familia, facilitando el acceso a los préstamos destinados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas y de ocupación permanente.

A pocos días de su lanzamiento, la iniciativa ya registra un éxito rotundo con más de mil familias inscriptas en toda la provincia . En el caso particular de la región de los Lagos del Sur, la respuesta fue sumamente positiva, contabilizando actualmente más de 100 familias interesadas en la obtención de créditos para la construcción y ampliación de sus hogares.

El esquema provincial se destaca por disponer de recursos netamente propios para financiar hasta el 100% de los proyectos, con montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y 75 millones para ampliación y refacción. Estas líneas de financiamiento no bancario buscan alcanzar a sectores que el mercado tradicional no contempla, ofreciendo plazos de devolución de hasta 20 años para obras nuevas.

Créditos hipotecários (1)

Las jornadas de difusión continuarán replicándose en otras localidades para consolidar el desarrollo urbano en todo el territorio, garantizando que el acceso a soluciones habitacionales sea una realidad tangible para más neuquinos y neuquinas.

La inscripción a los Créditos Hipotecarios, continúa abierta a través de la Oficina Virtual del ADUS/IPVU en el sitio oficial: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/.

Los requisitos para el crédito

Tener entre 18 y 65 años .

. El crédito debe estar destinado a la vivienda única y de ocupación permanente .

. Contar con la escritura del inmueble a nombre del solicitante.

a nombre del solicitante. Poseer una inscripción actualizada en el RUPROVI 2.0 .

. El pago de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.

de los ingresos netos del grupo familiar. Ingreso neto máximo del grupo familiar de $6.500.000 (equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud).

(equivalente a 18 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la solicitud). Se requiere una garantía hipotecaria en primer grado y seguros de vida e incendio.

y seguros de vida e incendio. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género .

ni en el . No podrán inscribirse quienes ya tengan un crédito y/o adjudicación vigente con ADUS / IPVU.

Créditos hipotecários (2)

Características de los créditos

Los proyectos no pueden superar los 90 m².

Construcción de Vivienda

Monto Máximo h asta $150.000.000 .

asta . Financiamiento h asta el 100% del presupuesto de la obra.

asta el del presupuesto de la obra. Plazo Máximo h asta 240 meses (20 años) .

asta . Tasa y Actualización: TNA 2% con capital ajustable por UVI .

TNA con capital ajustable por . Desembolsos: Se realizan en tres etapas según el avance de obra (30%, 50% y 20%).

Se realizan en según el avance de obra (30%, 50% y 20%). Período de Gracia: 90 días corridos tras el último desembolso.

Ampliación o Refacción