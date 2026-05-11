Hubo 800 preinscripciones a los créditos hipotecarios de la Provincia en solo dos días

El programa provincial superó los 800 preinscriptos en sus primeras 48 horas de vigencia. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , resaltó que "en un fin de semana, ya superamos los 800 preinscriptos, donde a priori cumplirían con todos los requisitos. Y en la ciudad de Neuquén, ya superamos el 30% de esas solicitudes ".

Ahora, por supuesto, comienza el trabajo de IPVU, ADUS y del Banco para que podamos analizar la situación crediticia de cada neuquino y neuquina", agregó Bertoldi, que acompañó al gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sobres de la licitación para la construcción de 42 viviendas en la ciudad de Neuquén.

La iniciativa dispone de 4.000 créditos iniciales -con proyección de extenderse a 6.000 según la demanda- financiados enteramente con recursos del Estado provincial. Se trata de préstamos no bancarios diseñados para sectores que no acceden al mercado tradicional. Financian el 100% de la obra en plazos de hasta 20 años, con cuotas que no superarán el 30% de los ingresos familiares.

Las líneas de financiamiento corresponden a Construcción (hasta 150 millones de pesos con un ingreso familiar requerido de 2.600.000 pesos; y Ampliación y refacción (hasta 75 millones de pesos y un ingreso requerido de 950.000 pesos).

Construccion Vivienda Generica

Requisitos y postulación

Los aspirantes deben tener entre 18 y 65 años, ser titulares de un inmueble con escritura y estar inscriptos en el Ru.Pro.Vi. No deben registrar deudas financieras irregulares ni figurar en los registros de deudores alimentarios o de violencia de género. Los funcionarios de la planta política pura quedan excluidos del beneficio.

A través del simulador, las personas interesadas pueden ingresar sus datos y conocer si se encuentran dentro de los parámetros establecidos para acceder a los créditos, además de calcular montos aproximados de cuotas y financiamiento.

Para saber a qué montos se puede acceder, ingresar en la oficina virtual. La inscripción continúa abierta a través de la Oficina Virtual de ADUS/IPVU.

Neuquén Habita

Créditos hipotecarios: ingresá al simulador y conocé los montos necesarios para acceder

Tras el lanzamiento de las líneas de créditos hipotecarios impulsadas por el gobierno provincial, desde el ministerio de Infraestructura recordaron que se encuentra disponible el simulador online para que vecinos y vecinas puedan verificar si cumplen con los requisitos necesarios para acceder al financiamiento.

A través del simulador, las personas interesadas pueden ingresar sus datos y conocer si se encuentran dentro de los parámetros establecidos para acceder a los créditos, además de calcular montos aproximados de cuotas y financiamiento.

Desde el gobierno provincial destacaron que las distintas líneas, tanto de construcción nueva como de ampliación o refacción, fueron diseñadas para acompañar diversas realidades habitacionales y remarcaron la importancia de el simulador antes de iniciar la inscripción.

En este sentido, explicaron que uno de los requisitos para acceder a ambas líneas está vinculado a los ingresos mínimos y máximos establecidos, los cuales varían de acuerdo al monto del crédito solicitado.

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Para la línea destinada a construcción de vivienda nueva, quienes soliciten el monto mínimo de 75 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a 1,3 millones de pesos. En tanto, quienes accedan al monto máximo de 150 millones de pesos deberán contar con ingresos aproximados de 2,6 millones de pesos y podrán construir hasta 90 metros cuadrados.

Para la línea de ampliación o refacción de vivienda, quienes soliciten el monto mínimo de 30 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a los 950 mil pesos. En cambio, para acceder al monto máximo de 75 millones de pesos el ingreso mínimo requerido asciende aproximadamente a 2,4 millones de pesos.

En todos los casos, el tope máximo de ingresos para acceder a las líneas se mantiene en 6,5 millones de pesos, independientemente del monto solicitado. Quienes superen ese nivel de ingresos no podrán acceder al financiamiento.

El simulador puede consultarse en la página oficial.