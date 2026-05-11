Buscan a otros jóvenes involucrados en el ataque a tiros después de una pelea en el boliche

Los jóvenes mantuvieron una disputa en el boliche VIP de Rincón de los Sauces. Dos imputados por intento de homicidio permanecen en prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal avanza con nuevas medidas para identificar a más jóvenes que habrían participado del ataque a tiros ocurrido el sábado a la madrugada en Rincón de los Sauces , tras una pelea que comenzó a la salida de un boliche.

La investigación a cargo de la fiscal del caso, Rocío Rivero se apoya en registros de cámaras, testimonios y los resultados de los primeros allanamientos que ya permitieron demorar al presunto autor de los disparos.

El caso se desprende del violento episodio que dejó a dos de tres jóvenes heridos que circulaban en un Fiat Uno blanco. La pesquisa se concentra en determinar quiénes integraban el grupo que circulaba en el vehículo de los agresores que los interceptaron y qué rol tuvo cada uno en la secuencia.

Cómo comenzó la investigación del ataque a tiros

El jefe de la Comisaría 35, Pascual Lara, detalló a LM Neuquén que el hecho comenzó a tomar forma cerca de las 6:15 del sábado, cuando la guardia del hospital local informó el ingreso de un joven herido de arma de fuego que había llegado en un Fiat Uno blanco.

Al constituirse en el centro de salud, los efectivos constataron que había dos lesionados: uno con una herida en la zona lumbar y otro con lesiones en el pómulo derecho.

Según la reconstrucción policial, todo se originó en un disturbio a la salida del boliche VIP ubicado en el ingreso a la ciudad, a pocos metros de la rotonda.

Rincón de los Sauces

Tras la pelea en el interior del local bailable que continuó en el exterior, las víctimas se retiraron en el Fiat Uno y, mientras circulaban de norte a sur, al llegar a la calle San Martín fueron interceptadas por otro vehículo blanco. Desde ese auto efectuaron disparos que impactaron en el lado del conductor y el asiento trasero. "Como pudo, el conductor escapó por calle 20 de Diciembre", indicó Lara.

Cinco vainas y cámaras clave

La policía preservó el lugar del ataque y secuestró cinco vainas servidas calibre 9 milímetros. Además, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona —incluyendo registros del boliche y del casino, que está en la esquina— que permitió reconstruir movimientos previos y posteriores al tiroteo.

Según Lara, las víctimas afirmaron que conocían al que había disparado y al conductor por lo que aportaron sus nombres. Con esos datos, la brigada logró establecer domicilios vinculados a los sospechosos. Durante allanamientos realizados esa misma tarde se demoró al presunto autor de los disparos y al conductor, además que se secuestró el vehículo en el que se movilizaba.

El joven herido fue derivado a Cutral Co para evaluación quirúrgica. "Las lesiones no comprometieron huesos, recibió el alta y luego se trasladó a Neuquén capital, donde reside su madre", indicó.

Qué se sabe de los agresores buscados

De acuerdo a lo informado, las víctimas tienen entre 21 y 26 años. Uno conducía el Fiat Uno, otro viajaba como acompañante y el tercero iba en el asiento trasero, quien se llevó la peor parte con el balazo en la zona lumbar.

El cierre del boliche se produjo entre las 5:30 y las 6, y en ese contexto después de la pelea, los atacantes habrían exhibido el arma de fuego para amenazarlos, y se retiraron del lugar en un auto Chevrolet Onix.

A posterior, Rivero refirió que ante el peligro inminente intentaron obtener una protección institucional: "van a avisarle al personal policial que hace cobertura que la Policía hace fuera de los boliches, y la Policía con esa información le dice que se vayan rápido para su casa".

comisaria 35 Rincón de los Sauces La Comisaría 35 de Rincón de los Sauces realizó las primeras diligencias.

Consultado acerca de la situación, Lara señaló que la custodia policial estaba actuando por incidentes previos. "Esa noche cuatro personas fueron demoradas por desorden y peleas bajo el artículo 50, debieron llevarlas a la Comisaría 35", dijo.

Por su parte, informó que de acuerdo a lo relevado el ataque a tiros ocurrió a varias cuadras del lugar. "No hubo persecución: ambos vehículos se cruzaron de frente tras retirarse del lugar. El auto desde el que partieron los disparos se había retirado primero y luego se produjo el encuentro en la vía pública cuando le cruzan el auto".

De acuerdo a lo informado por las víctimas en el auto de los agresores viajaban cinco a seis personas, por lo que podría haber dos o tres personas más involucradas. Por este motivo, la fiscalía busca establecer quiénes más integraban el grupo agresor y si hubo otros partícipes en la planificación o ejecución del ataque.

En tanto, en los allanamientos no se encontró el arma utilizada. Para ello resta la requisa completa del Onix secuestrado y el análisis integral del material fílmico.

Formulación de cargos y cinco meses de prisión preventiva

La acusación la presentó la fiscal del caso, Rocío Rivero, junto a la asistente letrada Yésica Barbich, durante una audiencia realizada este domingo al mediodía. El delito que atribuyó a R. G. fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor; y a E. A. en calidad de partícipe primario.

En tanto, ante la decisión del sobreviviente al intento de asesinato de no regresar a Rincón también incentivó el pedido de la medida cautelar más extrema. Rivero requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por el plazo de cinco meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de las víctimas.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y respaldó el pedido de prisión preventiva por el plazo que requirió la fiscalía.

"Tuvimos en cuenta que no quiere volver producto del miedo y que no pudimos encontrar el arma, después de dos allanamientos", informó y agregó: "existió una especie de persecución desde el boliche hasta este momento que son atacadas".