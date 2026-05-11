Le tiró una piedra a una foca en peligro de extinción y el video causó indignación

El animal pertenece a una de las especies marinas más amenazadas del mundo y el ataque quedó registrado por un transeúnte en Maui.

El video donde el turista le lanza una piedra a una foca fue registrado frente a la costa de Lahaina, en Hawaii

Un video que muestra a un hombre arrojando una piedra contra una foca monje hawaiana en peligro de extinción provocó indignación en Hawaii . La secuencia fue grabada frente a la costa de Maui y mostró el momento en que el turista estadounidense lanzó una roca de gran tamaño en dirección al animal.

Las imágenes fueron registradas frente a la costa de Lahaina, en el condado de Maui. Según relataron testigos, una pareja se acercó varias veces a la foca mientras descansaba cerca de la orilla, pese a que otras personas presentes les pedían que mantuvieran distancia.

En el video se escucha a una testigo gritar: “¿Qué estás haciendo?” . Pocos segundos después, el hombre levanta la roca y la arroja hacia la foca , que se encontraba nadando cerca de unas piedras junto a la costa.

Kaylee Schnitzer, una residente de Maui de 18 años, aseguró que observó toda la situación mientras tomaba fotografías en la zona. La joven declaró que la piedra tenía un tamaño considerable y que el hombre apuntó directamente hacia la cabeza del animal.

“Lo que estaba recogiendo era como una piedra del tamaño de un coco”, dijo Schnitzer. “No era una piedra pequeña. Y la lanzó con fuerza, apuntando directamente a la cabeza de la foca monje”, agregó.

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La joven indicó que ella y otro testigo llamaron inmediatamente al Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawaii (DLNR). Después del episodio, observaron que la foca nadó hacia unas rocas cercanas.

“Estaba tumbada sobre una roca, con la cabeza y la cola dentro del agua, boca arriba, simplemente allí tumbada”, dijo en declaraciones citadas por Hawaii News Now.

Las focas monje hawaianas son una especie en peligro de extinción y están protegidas por leyes estatales y federales en Estados Unidos. Las autoridades recuerdan que las personas deben mantenerse al menos a 15 metros de distancia de estos animales.

Las infracciones pueden derivar en multas y penas de cárcel, informa la DLNR en su sitio web oficial.

Qué se sabe sobre el hombre acusado de atacar a la foca

El Departamento de Tierras y Recursos Naturales informó que la División de Conservación y Cumplimiento de Recursos (DOCARE) de Maui recibió una notificación del Departamento de Policía local por un posible caso de acoso contra una foca monje hawaiana.

Mientras se dirigía al lugar, un agente de DOCARE logró contactar a la persona que realizó la denuncia y obtuvo una descripción del sospechoso. Más tarde, el oficial localizó a un hombre de 37 años residente de Seattle, en el estado de Washington, cuya apariencia coincidía con la descripción aportada por los testigos.

Las autoridades señalaron que el hombre fue detenido e identificado en el lugar y que se le informaron sus derechos legales. Según el informe oficial, el sospechoso decidió no declarar y solicitó la asistencia de un abogado.

“En este momento no podemos hablar con esa persona porque ha invocado sus derechos constitucionales”, declaró Jason Redulla, jefe de la División de Conservación y Cumplimiento de Recursos del DLNR.

El DLNR indicó además que el caso será remitido a la Oficina de Aplicación de la Ley de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA-OLE), organismo federal encargado de aplicar la Ley Federal de Protección de Mamíferos Marinos.

Al menos durante los primeros días posteriores al incidente, reportado el 6 de mayo, el sospechoso no había sido acusado penalmente.

Las advertencias por acercarse a focas protegidas en Hawaii

Las autoridades emitieron nuevas advertencias sobre el acercamiento de personas a focas monje hawaianas, especialmente después del nacimiento reciente de una cría de la conocida foca Kaiwi en la playa de Kaimana, en Oahu.

Según informaron funcionarios estatales, varias personas atravesaron la valla provisoria instalada para delimitar la zona de descanso de Kaiwi y su cachorro, nacido el 3 de mayo.

“Este es un momento crucial en la vida de este cachorro, por lo que el hecho de que estas personas invadan la zona y se acerquen no es una buena idea en absoluto”, dijo Jason Redulla.

Focas monje mejor Las focas monje hawaianas son una especie declarada en peligro de extinción.

El funcionario recordó además un antecedente ocurrido en 2022 en la playa de Kaimana, cuando una nadadora sufrió heridas durante un encuentro con una foca madre.

“Si la foca madre percibe a algún humano o mascota como una amenaza, puede atacar. Esto fue lo que ocurrió en 2022 durante un encuentro entre una nadadora y una foca madre en la playa de Kaimana. La nadadora sufrió laceraciones en la cara, la espalda y el brazo”, advirtió Redulla.

Las autoridades también remarcaron que existen antecedentes de sanciones económicas elevadas por incidentes vinculados con focas monje hawaianas.

“Por incidentes anteriores relacionados con focas monje, sabemos que algunas de las multas de la NOAA han sido sustanciales, llegando a ascender a varios miles de dólares”, añadió el jefe de DOCARE.