Grave ataque a tiros a tres hombres a bordo de un auto: dos fueron heridos

Dos de los atacantes fueron acusados y quedaron con prisión preventiva. Ocurrió este fin de semana en Rincón de los Sauces.

Un grave ataque conmocionó a Rincón de los Sauces este fin de semana. Tres hombres, que circulaban a bordo de un auto, fueron baleados, resultando con diversas heridas. Dos de los agresores fueron detenidos.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial , el hecho fue cometido el sábado por la madrugada, alrededor de las 5:45, en la esquina de Neuquén y San Martín.

Allí, uno de los acusados, R. G., se bajó de un auto Chevrolet Onix y le pegó un culatazo al parabrisas de otro vehículo, un Fiat Uno, en el que circulaban tres varones. Luego disparó al menos en cinco oportunidades contra los ocupantes y se fue del lugar.

Como consecuencia, dos de los ocupantes del Fiat Uno resultaron heridos: uno de ellos en la zona lumbar y el restante en el pómulo.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, planteó que el acusado de realizar los disparos, R. G., no actuó solo: lo hizo junto a un cómplice que manejaba el vehículo desde el cual se bajó, identificado como E. A., y otras personas que aún no fueron identificadas y que estaban en los asientos traseros del Chevrolet Onix.

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Fueron acusados y quedaron presos

La acusación la presentó la fiscal del caso, Rocío Rivero, junto a la asistente letrada Yésica Barbich, durante una audiencia realizada hoy al mediodía y en la que pidieron que ambos acusados queden detenidos con prisión preventiva.

El delito que atribuyó a R. G. fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor; y a E. A. en calidad de partícipe primario.

Como medida cautelar, requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por el plazo de cinco meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de las víctimas.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Encina, avaló la formulación de cargos y respaldó el pedido de prisión preventiva por el plazo que requirió la fiscalía.