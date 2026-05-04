Intentó matar a un joven a la salida de un boliche: piden 7 años de prisión

La fiscalía sostuvo que el ataque fue grave, premeditado y puso en riesgo concreto la vida de la víctima. La decisión final la tomará el tribunal en los próximos días.

Un violento ataque ocurrido a la salida de un boliche en Rincón de los Sauces , que dejó a un joven al borde de la muerte, entró en su etapa final en la Justicia. La fiscalía pidió que el acusado sea condenado a 7 años de prisión efectiva por haberlo apuñalado en el cuello.

El planteo se realizó este lunes durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que se debatió qué pena corresponde aplicar. El acusado ya había sido declarado culpable en febrero de este año por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en carácter de coautor, tras un juicio.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 9 de enero de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, en la esquina de Rawson y Belgrano. Según se pudo acreditar en el debate, la víctima regresaba de un boliche junto a un grupo de amigos cuando fue interceptada por Juan José Palomo.

Sin mediar palabras, el acusado le asestó una puñalada directa en el cuello. El ataque fue en plena vía pública, a la vista de otras personas, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La audiencia fue realizada en la oficina judicial de Rincón de los Sauces

Una herida que puso en riesgo su vida

Tras la agresión, el joven tuvo que ser asistido de urgencia. Fue sometido a una intervención quirúrgica y permaneció internado en el hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.

Para la fiscalía, la gravedad de la lesión y la zona del cuerpo afectada dejaron en claro que la vida de la víctima estuvo en peligro concreto.

Durante la audiencia, la fiscal Rocío Rivero explicó por qué considera que la pena debe ser de cumplimiento efectivo. Entre los agravantes, mencionó la extensión del daño causado y los motivos del ataque, en un contexto donde existían conflictos y amenazas previas.

También remarcó las circunstancias en las que ocurrió el hecho: en la vía pública, a plena luz del día y frente a una cámara de seguridad.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue lo que hizo Palomo después del ataque. Según se expuso, se dio a la fuga, ingresó a su vivienda —ubicada en las inmediaciones— e intentó ocultar el cuchillo y otros elementos que podían comprometerlo.

El comisario denunciado fue nombrado jefe de la Comisaría 35 de la ciudad de Rincón de los Sauces. El comisario denunciado fue nombrado jefe de la Comisaría 35 de la ciudad de Rincón de los Sauces.

Como único atenuante, la fiscalía consideró que el imputado no tiene antecedentes penales computables.

Con estos argumentos, la fiscalía solicitó una pena de 7 años de prisión efectiva. Ahora será el tribunal el que deba definir el monto de la condena.

La resolución se conocerá en los próximos días y pondrá fin a esta etapa del proceso judicial.