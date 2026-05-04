Acceso Norte: los desvíos pavimentados son clave para el tránsito en horas pico

Desde la Municipalidad de Neuquén buscan incrementar el ritmo para reducir los plazos de obra, mientras proponen soluciones para morigerar el impacto entre los conductores.

La Municipalidad de Neuquén enfrenta un escenario complejo para el tránsito, en un año atravesado por obras públicas de gran envergadura en puntos críticos para la movilidad urbana. En ese contexto, se implementaron dos estrategias para reducir el impacto en los automovilistas que transitan por el Acceso Norte: desvíos pavimentados y un ritmo de trabajo que podría reducir el plazo de ejecución para inaugurar la obra antes de lo previsto.

En una entrevista con LU5, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, detalló los avances en las distintas obras públicas que lleva adelante el Poder Ejecutivo local. La Avenida Mosconi, nave insignia de la gestión en infraestructura de Neuquén capital, avanza a un ritmo acelerado y con tres turnos de trabajo para conseguir una reducción de los plazos y que los automovilistas puedan transitar por el nuevo asfalto antes de tiempo.

En el Acceso Norte, en cambio, todavía no hay novedades sobre un posible adelantamiento de la fecha de inauguración. Sin embargo, el funcionario aclaró que los desvíos pavimentados fueron una herramienta útil para morigerar los efectos negativos de la obra en un flujo vehicular ya muy cargado en ese sector de la capital. En las horas pico, sobre todo, se nota un ritmo lento en el tránsito por la gran cantidad de autos que ingresan al centro neuquino.

"Está funcionando bárbaro el ingreso y la salida", dijo durante la entrevista radial. "Nosotros hicimos desvíos pavimentados y lo que generamos es una mejora en relación a como estaba antes de la obra", aseguró.

Mariano Gaido recorrio obra Acceso Norte 05 Claudio Espinoza

Según detalló, antes existía una entrada y salida por calle Salta y quedaba únicamente una mano de ingreso y otra de egreso de la capital. "Ahora tenemos un ingreso directo a Jujuy en dos manos y una salida de Salta que también es en dos manos a través de este desvío", explicó.

Mientras tanto, los cercos metálicos resguardan la zona de trabajo, que avanza sin interferir en los desvíos. "El tránsito está muy bien, el trabajo está aislado, se está haciendo adentro, también estamos fabricando todo lo que son vigas afuera de la obra", aseguró.

El secretario agregó que los trabajos avanzan acorde a los plazos. "Se está trabajando en la excavación para llegar al nivel de Salta y también todo el trabajo de generar el desnivel, las excavaciones para las bases del del viaducto y demás, así que viene viene muy bien ese trabajo también", afirmó.

Los plazos de obra en el Acceso Norte

"Recordemos que esto es con fondos nuestros, cero endeudamiento; a partir del presupuesto y el superávit que tenemos, y con cuentas ordenadas, llevamos adelante una obra de 20.000 millones de pesos que viene a resolver y a solucionar el ingreso norte de la ciudad, algo que venía colapsado, que venía con inconvenientes”, afirmó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, tras recorrer el sector.

mariano gaido acceso norte gacetilla 2

Al mismo tiempo, afirmó que “ya estamos muy avanzados, es una obra que va más rápido de lo que teníamos previsto".

Para sostener este ritmo trabajan 12 equipos entre los que se destacan retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones, junto a una dotación de 75 trabajadores activos, que incluye operarios, maquinistas e ingenieros abocados exclusivamente al proyecto.

Sin embargo, la etapa actual de la obra no permite todavía confirmar si será posible adelantar o no los plazos. "Mariano (Gaido) siempre está empujando para avanzar pero tenemos que avanzar más para ver cómo vienen los plazos", aclaró Nicola.

Cómo sigue la Avenida Mosconi

En diálogo con LU5, el secretario también brindó detalles de los avances en la gran avenida Mosconi, que atraviesa la ciudad y que quedará al nivel del resto del suelo urbano tras la eliminación del terraplén.

Aclaró que se están cumpliendo los plazos de obra estipulados y esperan que la segunda intervención en sentido Cipolletti a Neuquén no requiera un corte total de tránsito. explicó que en ese margen de la ruta ya alcanzaron el nivel de imprimación y que resta instalar cinco cañeros que pasarán por debajo de la calle. "Venimos cumpliendo el plazo de 60 días que habíamos anunciado y calculo que en dos semanas ya podríamos avanzar con la carpeta asfáltica", dijo sobre la primera intervención en la zona de los puentes.

Embed - NEUQUÉN se TRANSFORMA| Alejandro Nicola sobre el AVANCE de la AVENIDA MOSCONI y OBRAS CLAVE

"En el sector que va Linares Gatica, lo que era remover infraestructura vieja ya se hizo, sólo entre Chubut y Linares seguimos con algunas tareas pero porque el material que tenemos que sacar se va a reutilizar en la obra", dijo y agregó: "Estamos muy próximos a llegar a nivel de la base. LLevamos más del 50% con imprimación, que se riega con asfalto y está listo para colocar la carpeta asfáltica".

Aunque Nicola aclaró que "todavía tenemos un mes más para empezar con alguna cuadra de asfalto", recordó que el proyecto atraviesa hoy una etapa menos visible para los que transitan por la zona, pero igual de importante. "Al principio se veía mucho movimiento, que hoy no se ve porque se está trabajando en la infraestructura subterráneo", señaló.

La instalación de los cañeros y el desarrollo del boluverd central con su infraestructura eléctrica representan también el desafío de sostener no sólo el flujo vehicular sino la provisión de servicios. "Ya nos pasó dos veces de encontrarnos con caños de agua que no estaban declarados", dijo y aclaró que "evitar la interrupción del trásito y los servicios es siempre nuestra prioridad".