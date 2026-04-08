La obra de Avenida Mosconi avanza más rápido de lo previsto: así fue el recorrido de Gaido

La intervención convierte la traza en una avenida urbana e incorpora un sistema pluvial que dará respuesta a un problema histórico. Así avanza la obra.

La obra en Avenida Mosconi avanza a ritmo sostenido y ya muestra un cambio estructural en Neuquén. La intervención convierte la traza en una avenida urbana e incorpora un sistema pluvial que dará respuesta a un problema histórico.

“Es la obra más importante a nivel municipal del país. Esta gran avenida transforma una ruta en una vía integrada a la ciudad , con servicios esenciales como los pluviales”, afirmó el intendente Mariano Gaido.

“Cuando lleguen las lluvias, vamos a tener los pluviales que necesitaba la ciudad en este lugar”, señaló. “En 2014, acá se evaluaba dinamitar la ruta para que drene el agua. Hoy estamos haciendo la obra que realmente resuelve ese problema”, expresó el jefe comunal.

“Los neuquinos estamos demostrando que se puede hacer con fondos propios, sin endeudamiento, y en menos tiempo del previsto”, sentenció Gaido sin vueltas. “Esta avenida le cambia la vida a la ciudad y le da una jerarquía distinta a Neuquén”, agregó y garantizó “ustedes lo van a ver, lo van a sentir y los vecinos lo van a poder disfrutar”.

Gaido recorre la Avenida Mosconi (8) Claudio Espinoza

En paralelo, la obra entra en una etapa clave con la conformación de la base y subrasante, previa al asfalto. También se ejecutan los desagües pluviales a lo largo de toda la traza.

La obra se extiende a lo largo de 2400 metros, desde Gatica hasta Linares. Incluye calzadas principales, colectoras, un bulevar central de cuatro metros y la incorporación de infraestructura para servicios.

Actualmente se trabaja en la conformación de la subrasante y la base, que define los niveles finales antes del asfalto. Sobre esa estructura se colocarán tres capas: dos de base negra y una carpeta final.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó: “Estamos trabajando en la base, que define el nivel final antes del asfalto. En este tramo entre Don Bosco y Chaneton, en pocos días quedará listo para avanzar con la imprimación”.

Gaido recorre la Avenida Mosconi (6) Claudio Espinoza

En ese sector, de casi 500 metros, ya se alcanzó el nivel requerido. En total, hay unos 800 metros en condiciones de iniciar la pavimentación en breve. La obra implicó un importante movimiento de suelo. Se retiraron más de 2200 camiones de material, además del desmontaje de luminarias, semáforos, defensas viales y la reubicación de especies forestales.

“Ahora comienzan a colocarse los pluviales, con dos conductos principales que recorren toda la traza”, detalló Nicola.

El sistema hidráulico contempla dos conductos longitudinales -uno al norte y otro al sur- ubicados a pocos metros de la calzada. También se ejecutan cruces transversales en puntos estratégicos para garantizar el drenaje.

En paralelo, avanzan los cordones cuneta del bulevar central y el zanjeo para redes de media tensión, alumbrado público, semáforos inteligentes y cámaras de monitoreo. Los trabajos se realizan sin cortes de tránsito, manteniendo la circulación durante toda la ejecución.

Gaido recorre la Avenida Mosconi (7) Claudio Espinoza

Avances en los accesos a Neuquén

En paralelo, el municipio ejecuta obras clave para reorganizar y ampliar los ingresos a Neuquén, con intervenciones simultáneas en el norte y en la conexión con Cipolletti. “Comenzaron cuatro nuevos accesos en el norte de la ciudad, vinculados a la ruta 7. Es una obra muy importante que ordena un ingreso que tenía dificultades”, explicó Gaido.

En ese sector ya se habilitaron desvíos provisorios que permiten sostener la circulación mientras avanzan los trabajos. La obra contempla nuevos distribuidores y una mejor organización del tránsito en uno de los puntos más utilizados de ingreso.

Desvios Acceso Norte (8)

“Es una inversión con fondos propios, con una empresa neuquina, y los trabajos avanzan muy bien”, indicó el jefe comunal. También se interviene el acceso Neuquén-Cipolletti, donde se aceleraron los plazos de ejecución.

“En dos meses vamos a tener finalizada la primera etapa, lo que va a mejorar la fluidez en un punto clave de conexión entre ambas ciudades”, afirmó el intendente.

Puntualizó que las tareas se desarrollan de manera continua, incluso en días feriados, con el objetivo de anticipar los tiempos previstos acompañando el crecimiento urbano de la capital neuquina.