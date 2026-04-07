Así avanza la obra en Avenida Mosconi: ya preparan el camino para el asfalto

Los trabajos en uno de los sectores más importantes de Neuquén entran en una nueva etapa, con avances en la base y definiciones técnicas para la futura pavimentación.

La transformación de la Avenida Mosconi sigue sumando avances y comienza a mostrar señales concretas de progreso en sectores estratégicos, donde ya se ejecutan tareas fundamentales para la futura pavimentación . Desde la Municipalidad destacaron que los trabajos avanzan según lo previsto y que se trata de una intervención integral que modificará la circulación en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.

En ese sentido, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, confirmó que actualmente se está trabajando sobre uno de los primeros tramos intervenidos, específicamente en la zona comprendida entre Olascoaga y Chubut, donde ya se aplicó la imprimación, una etapa clave dentro del proceso de construcción vial .

De acuerdo a lo detallado por la funcionaria, la imprimación consiste en la aplicación de un líquido con componentes asfálticos que permite sellar la superficie trabajada. Su objetivo es proteger la base de suelo compactado frente a la erosión mientras continúan otras tareas complementarias.

Este procedimiento se realiza luego de completar los trabajos de movimiento de suelo y compactación, y es fundamental para garantizar la durabilidad del pavimento que se colocará en etapas posteriores.

Obra Mosconi-Avances (27) Maria Isabel Sanchez

Además, Bruno explicó que todavía resta avanzar con la construcción del cantero central, donde se ejecutarán cordones cuneta y posteriormente la excavación para la instalación de cañerías. Una vez finalizada esa etapa, se podrá avanzar con el asfaltado del sector.

Cómo será la dinámica de la obra

Uno de los aspectos que genera dudas entre los vecinos es la organización de los trabajos y el uso de estructuras provisorias, como las chapas que actualmente delimitan sectores de obra. En ese sentido, la subsecretaria aclaró que estas no serán retiradas completamente en una primera instancia.

La estrategia contempla habilitar primero el carril central para la circulación vehicular. Una vez que el tránsito se desplace por ese sector, se avanzará con las obras laterales, que incluyen pluviales, veredas, iluminación y otras intervenciones urbanas.

Este esquema permite sostener la circulación mientras se ejecuta el resto de la obra, reduciendo el impacto en el tránsito diario.

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Desniveles y drenaje: cómo se resuelve la pendiente

Otro de los puntos abordados por la funcionaria fue la diferencia de niveles entre las colectoras norte y sur, una característica histórica de la traza urbana de Neuquén.

Bruno explicó que la colectora sur se encuentra a menor altura debido a la pendiente natural hacia el río, y que esta condición será respetada en el proyecto. Sin embargo, aclaró que el carril central tendrá una pendiente uniforme para garantizar la circulación segura.

En cuanto al escurrimiento del agua, la funcionaria precisó que el drenaje no se realiza de norte a sur, sino hacia sistemas pluviales longitudinales ubicados en ambos lados de la avenida. Esto evita que el agua se dirija hacia las viviendas y permite un manejo más eficiente de las lluvias.

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Para lograr una transición adecuada entre niveles, se realizarán compensaciones en veredas, espacios verdes y bicisendas, de modo que toda la traza mantenga coherencia y funcionalidad.

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La obra en avenida Raúl Alfonsín

En paralelo, el municipio también avanza con la obra en la avenida Raúl Ricardo Alfonsín, uno de los accesos clave desde la Ruta 7.

Según indicó Bruno, los desvíos implementados recientemente funcionaron sin inconvenientes, permitiendo sostener la circulación mientras se desarrollan los trabajos. Esta obra tiene un plazo estimado de un año, aunque algunos sectores específicos, como la colectora sur en la zona del puente, presentan intervenciones más acotadas, con plazos cercanos a los 60 días.

Desde el municipio destacaron que ambas obras forman parte de un plan integral para mejorar la conectividad y optimizar los accesos a la ciudad, con intervenciones que buscan modernizar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento urbano de Neuquén.