Por la obra de Mosconi, cambian el estacionamiento medido en Neuquén: qué zonas se modifican y cómo funcionará

Los cambios buscan ordenar el tránsito y evitar el impacto en los comercios: habrá nuevas zonas, menos lugares en algunos sectores y límite de hasta dos horas.

La transformación de la Avenida Mosconi no solo impacta en el tránsito y la fisonomía urbana de la ciudad, sino también en un aspecto clave para vecinos y comerciantes: el estacionamiento medido. A partir de una nueva ordenanza impulsada por el Ejecutivo municipal, se dispuso una reconfiguración del sistema en las zonas afectadas por la obra, con cambios en el mapa y en los tiempos de permanencia.

La iniciativa responde a una necesidad concreta: reorganizar la circulación vehicular y sostener la actividad comercial en uno de los sectores más dinámicos de Neuquén, atravesado ahora por una obra de gran escala.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó a LM Neuquén que los cambios habían sido pedidos por las autoridades de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), con la motivación de beneficiar a los comerciantes de la zona que están preocupados por la posibilidad de que las ventas bajen.

La Municipalidad avanzó con estas modificaciones en el marco de la ejecución de la obra de la nueva Avenida Mosconi, una intervención estructural que comenzó en febrero pasado y que implica una reorganización profunda del espacio público en el corredor de la actual avenida.

SFP Mosconi obra en el cruce de la avenida una mano Sebastián Fariña Petersen

"El estacionamiento medido queda habilitado ahora desde Leguizamón hasta Bahía Blanca, en las calles Alcorta, Perito Moreno, Félix San Martín y Planas, sector norte, por un máximo de dos horas. Y en Perticone y Lastra, Montevideo y Chile y todas las transversales también por un máximo de dos horas", detalló el funcionario.

Según se detalla en la ordenanza, los trabajos generan un impacto directo en la accesibilidad, la circulación y la disponibilidad de estacionamiento en las zonas aledañas. Frente a ese escenario, el objetivo central fue implementar medidas que favorezcan la rotación vehicular y faciliten el acceso a comercios y servicios.

En ese proceso, el Ejecutivo mantuvo reuniones con comerciantes del sector y con ACIPAN, desde donde se planteó la necesidad de sostener la afluencia de clientes durante el tiempo que dure la obra.

SFP obra Mosconi Multitrocha avenida nueva (2) Sebastián Fariña Petersen

Uno de los cambios más importantes es la desafectación de sectores que hasta ahora formaban parte del sistema. En concreto, no se puede estacionar en el costado de la obra, en el sector de los chapones que cubren la obra. Se elimina el estacionamiento medido en el margen sur de las calles Planas y Félix San Martín, en el tramo comprendido entre Bahía Blanca y Leguizamón.

Esta decisión responde a la necesidad de liberar espacio en zonas directamente impactadas por la obra, donde la circulación se verá modificada.

Dónde se amplía el estacionamiento medido

Al mismo tiempo, la ordenanza establece una ampliación del sistema hacia nuevas áreas, especialmente en sentido sur.

Se incorporan al estacionamiento medido:

El margen sur de las calles Lastra y Perticone (entre Bahía Blanca y Leguizamón).

Los márgenes norte y sur de las calles Chile y Montevideo en ese mismo tramo.

Las calles perpendiculares entre Chile y Montevideo, y entre Lastra y Perticone, en toda la franja comprendida entre Bahía Blanca y Leguizamón.

Este corrimiento del sistema busca compensar la pérdida de espacios en sectores afectados por la obra y redistribuir la demanda de estacionamiento.

SFP Mauro Espinoza obra Mosconi (2) Sebastián Fariña Petersen

Además de la redefinición territorial, la ordenanza introduce un régimen especial de estacionamiento medido, que será transitorio y estará vigente mientras dure la obra.

Este esquema apunta a garantizar una alta rotación vehicular, con reglas más estrictas que las habituales.

Entre los puntos principales se destacan:

Tiempo máximo de estacionamiento: inicialmente fue de una hora, pero desde el 8 de marzo se amplió a dos horas por vehículo.

inicialmente fue de una hora, pero desde el 8 de marzo se amplió a dos horas por vehículo. Prohibición de renovación consecutiva: no se podrá renovar el estacionamiento en la misma cuadra una vez vencido el tiempo permitido.

no se podrá renovar el estacionamiento en la misma cuadra una vez vencido el tiempo permitido. Control por aplicación o tarjeta: los usuarios deberán consignar correctamente el código de cuadra en la app o respetar el tiempo en el sistema manual.

los usuarios deberán consignar correctamente el código de cuadra en la app o respetar el tiempo en el sistema manual. Multas por incumplimiento: quienes excedan el tiempo permitido o incumplan las condiciones serán sancionados según la normativa vigente.

Este régimen especial se aplica en un área delimitada que incluye calles como Chile, Montevideo, Alcorta, Perito Moreno y arterias transversales dentro del mismo perímetro.

Cambios dinámicos según avance la obra

Uno de los aspectos clave de la ordenanza es que faculta al Ejecutivo municipal a modificar tanto el área afectada como los tiempos de permanencia, de acuerdo con el avance de la obra.

Esto implica que el esquema no es rígido, sino adaptable a las distintas etapas de los trabajos sobre la avenida Mosconi. Desde el Municipio señalaron que esta flexibilidad es necesaria para responder a los cambios en la circulación y minimizar el impacto negativo en la vida cotidiana de la ciudad.

Para implementar estos cambios, la Municipalidad firmó un acta acuerdo con SAEM S.A., la empresa que actualmente tiene la concesión del sistema de estacionamiento medido en Neuquén.

En ese documento, ambas partes acordaron la adecuación territorial y operativa del servicio, incluyendo los cambios en las zonas, la señalización, la tecnología y el control.

El acuerdo quedó sujeto a la aprobación del Concejo Deliberante, que finalmente avanzó con la ordenanza que valida estas modificaciones.

El impacto en comerciantes y vecinos

Esta decisión busca sostener la actividad comercial en una zona que inevitablemente verá alterada su dinámica durante el tiempo que dure la obra.

La lógica del nuevo sistema apunta a evitar que los vehículos permanezcan durante largas horas ocupando espacios clave, favoreciendo en cambio una mayor rotación que permita a más personas acceder a los comercios.

Desde ACIPAN habían advertido que la caída en la circulación podía afectar las ventas, por lo que impulsaron medidas que faciliten el acceso de clientes.

En ese sentido, el límite de tiempo y la imposibilidad de renovar el estacionamiento en la misma cuadra aparecen como herramientas para garantizar ese movimiento constante.