Lanzan el Bureau Destino Neuquén para potenciar el turismo de eventos y congresos

Veinte empresas ligadas al rubro se proponen atraer y asesorar a los interesados en organizar actividades en la ciudad. Los detalles.

Con el objetivo de posicionar el turismo de reuniones en la capital, un grupo de 20 empresas ligadas al turismo formaron el Bureau Destino Neuquén . Se trata de una agrupación de compañías locales que ayudan a coordinar la organización integral de eventos para todos aquellos que busquen realizar conferencias o convenciones en la ciudad.

El bureau funciona con la figura de un clúster empresarial , que agrupa hoteles, restaurantes, bodegas y organizadores de eventos. Su objetivo es asesorar en la organización y proveer servicios a todas las personas u organizaciones de otras provincias que planeen un encuentro en la zona.

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González , aseguró en una entrevista radial que el objetivo es ofrecer no solo una variedad de servicios que abarcan todos los aspectos para la organización de un congreso en la región, sino también el asesoramiento de empresarios radicados en la zona y que tienen conocimiento local.

"Nosotros hacemos los contactos con los centros de convenciones, le pasamos oferta en hotelería, en gastronomía, los ayudamos en todo", dijo el empresario hotelero sobre la propuesta, que ya avanzó en la obtención de la personería jurídica para poder tener un respaldo institucional frente a grandes compañías que encuentran en Neuquén un nuevo destino para sus convenciones.

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"Cada vez que quiere venir una empresa, algún privado a organizar un evento a un destino, trata de buscar la figura de Bureau", dijo y aclaró: "Es una figura que Neuquén no tenía, pero sí existe en otros destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Bariloche".

El empresario montó la oficina de este clúster en un local aledaño a su hotel, aunque aclaró que el trabajo del Bureau apunta más a visibilizar el potencial de Neuquén capital como destino de reuniones en distintas ferias ligadas al turismo.

En ese sentido, afirmó que contar con una empresa ya constituida es un diferencial para ser convocados por grandes firmas. "Cuando viene una empresa, por ejemplo, un laboratorio, busca este tipo de figuras por una cuestión de que le da seguridad y respaldo, ¿no? Independientemente de los que están atrás, siempre es una figura convocante y que tiene un grupo de prestadores serios que dan respuesta a este tipo de necesidades", expresó.

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El objetivo de los empresarios del sector

"Los principales que estamos trabajando somos los hoteles cuatro, cinco o tres estrellas de la ciudad, que somos los mayores interesados en que vengan eventos. También varios locales gastronómicos, empresas de organización de eventos y algunas bodegas que están acompañando", dijo y aclaró que el objetivo es ofrecer la variedad más amplia de servicios.

Por eso, se adaptan a las necesidades de cada perfil, ya sea para eventos más descontracturados al aire libre como congresos en un centro de convenciones cerrados, que requieren luego de todos los servicios complementarios de hotelería, restaurantes o recreación.

"Este sector de eventos, de reuniones de trabajo, la verdad que tiene mucho potencial. Neuquén tiene uno de los aeropuertos más importantes del país en accesibilidad", dijo García González y aclaró que la infraestructura que se sumó a la capital también apalanca el interés por organizar eventos.

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"Creo que lo que nos faltaba hace años atrás para posicionarnos fuertemente como un destino de eventos era tener un centro de convenciones, un espacio fuerte que hoy lo tenemos", dijo en relación al centro de convenciones Domuyo.

Aclaró también que muchos de esos visitantes que llegan por trabajo se transforman luego en turistas, porque realizan actividades recreativas o regresan para pasar sus vacaciones y disfrutar de los atractivos de la capital.