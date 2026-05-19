Tras una pérdida irreparable, una familia de Junín busca el apoyo de la comunidad

Una familia de Junín de los Andes atraviesa horas dramáticas luego del incendio que destruyó por completo su vivienda y terminó con la vida de Horacio Catriquir, de 64 años. A días de la tragedia, sus familiares continúan viviendo en condiciones precarias y reclaman asistencia para poder afrontar el invierno.

Según contó Belén Catriquir en diálogo con LM Neuquén , actualmente ella, su madre y su ahijada permanecen en un garage que formaba parte de la propiedad incendiada. “Estamos viviendo en el garage que hizo mi papá hace un tiempo atrás, pero no es habitable , no tiene gas, no tiene agua, tiene luz, pero no tiene calefacción, nada”, relató.

La mujer explicó que el espacio tampoco cuenta con baño y aseguró que hasta el momento no recibieron ayuda concreta por parte del municipio. “Desde la municipalidad no me han colaborado en nada, solamente me hicieron abrir un expediente y nada más”, afirmó.

“Mi papá era todo acá”

Belén recordó con dolor a su padre, quien murió intoxicado por el humo. El hombre perdió la vida tras ingresar a la vivienda para rescatar a su nieta durante el incendio. “Mi papá estaba por cumplir los 65 años. Él era todo acá, arreglaba todo”, expresó.

Incendio Junín de los Andes

Ahora, aseguró que le toca hacerse cargo de la situación familiar mientras acompaña a su madre, de 65 años, quien además tiene problemas de salud. “Ella tiene mucho dolor en las piernas, no puede pasar frío”, explicó.

La mujer contó que debió recorrer distintas oficinas y hasta acercarse personalmente a las casas de algunos funcionarios para pedir ayuda. “Me tocó ir a golpear las puertas de algunas casas de los funcionarios porque yo sé dónde viven”, sostuvo. Sin embargo, afirmó que no obtuvo respuestas. “Ni siquiera poner un volquete, ni venir a preguntarme si estamos bien”, lamentó.

La solidaridad de los vecinos, el principal sostén

En medio del dolor, Belén destacó el acompañamiento de los vecinos y de la comunidad de Junín de los Andes. Según relató, fueron ellos quienes acercaron ropa, alimentos, colchones, frazadas y distintos elementos para afrontar los primeros días tras el incendio.

“Los vecinos son re solidarios. Me trajeron ropa, alimentos, colchones y hasta un vecino me consiguió un volquete y una casilla para usar por el momento”, señaló.

También indicó que recibieron donaciones de electrodomésticos y calefactores, ya que el fuego consumió todas sus pertenencias. “Todo lo que he conseguido para cocinar o para vivir es gracias a los vecinos”, remarcó.

Bomberos Voluntarios Junín de los Andes

El pedido de materiales

La familia ahora busca reunir materiales para comenzar a reconstruir la vivienda antes de la llegada de las temperaturas más bajas. Según explicó Belén, distintos corralones de la localidad permiten dejar materiales en acopio a su nombre para retirarlos más adelante.

“Se viene el invierno y todavía ni siquiera vinieron a revisar la estructura”, explicó. Además, aseguró que gran parte de la casa quedó inhabitable y que posiblemente solo pueda recuperarse la platea.

Por otro lado, también aceptan aportes económicos a dos alias. Uno de ellos "belenc.97" a nombre de Delfina Soledad Belén Catriquir y el otro "lidiaepu" a nombre de Lidia Lupelina Epuñan Colicoy. "Cualquier otro alias no pertenece a nuestra cuenta y no debe utilizarse para enviar dinero", afirmó la familia en un comunicado.

El reclamo por la respuesta durante el incendio

Belén también cuestionó el operativo realizado durante el incendio y aseguró que la asistencia llegó tarde. “Mi papá falleció acá adentro. Se asfixió con el humo”, contó.

Según relató, cuando llegó al lugar intentó ingresar a la vivienda mientras todavía había personas atrapadas. “Yo me metí a sacarlo a él. Pero ya era tarde”, sostuvo.

La mujer aseguró que un vecino logró rescatar a su ahijada, mientras que su padre quedó dentro de la casa. “Había dos vidas. Una la alcanzó a sacar un vecino y mi papá quedó adentro”, afirmó.

En medio de la angustia, volvió a destacar el acompañamiento de la comunidad local. “La gente es re colaboradora, re solidaria. Lo que me deja dudas son los funcionarios”, concluyó.