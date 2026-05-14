Video: un dramático incendio de un colectivo puso en peligro a todo un barrio

Ocurrió este jueves al mediodía. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos.

El impresionante incendio de un colectivo generó tensión y preocupación entre los vecinos de una localidad de la provincia de Neuquén. La aparición del fuego demandó el amplio despliegue del cuerpo de Bomberos Voluntarios que trabajó durante más de una hora para controlar la situación.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía. Como consecuencia solo se registraron daños materiales en el transporte, aunque hubo riesgo de que las llamas se propagaran a las casas linderas.

El incendio ocurrió alrededor de las 14 en una vivienda del barrio Bella Vista de Centenario , cuando un colectivo tipo motorhome fue consumido por las llamas . La unidad estaba ubicada dentro del patio del terreno sobre las calles Los Constituyentes y Facundo Quiroga, en la manzana 557.

La emergencia fue reportada por vecinos que advirtieron el incendio en el interior del vehículo. “El llamado ingresó a la central por un incendio en un colectivo en un patio cercano a una vivienda”, explicó a LM Neuquén el comandante mayor Eduardo Solís, quien estuvo a cargo del operativo.

incendio de un colectivo en centenario 2 Gentileza: Bomberos Voluntarios de Centenario.

Amplio operativo para evitar consecuencias mayores

Según detalló Solís, cuando las dotaciones arribaron al lugar el fuego ya se encontraba generalizado dentro del rodado, por lo que debieron actuar rápidamente para contener las llamas y evitar daños mayores.

“Lo primero que hicimos fue bajar la temperatura del colectivo, que estaba totalmente tomado por el fuego. Por suerte no afectó la vivienda que estaba pegada”, señaló. “Lo primero que hicimos fue bajar la temperatura del colectivo, que estaba totalmente tomado por el fuego. Por suerte no afectó la vivienda que estaba pegada”, señaló.

El vehículo incendiado era un colectivo adaptado tipo motorhome, que se encontraba estacionado en el patio de la vivienda. De acuerdo a lo informado por Solís, el propietario del terreno no era el dueño del colectivo, sino que le había permitido dejarlo allí de manera momentánea.

incendio de un colectivo en centenario 6 Gentileza: Bomberos Voluntarios de Centenario.

Para combatir las llamas trabajaron dos dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario con una autobomba y un camión cisterna, debido a la gran cantidad de agua necesaria para enfriar la estructura y el combustible del rodado.

“Los colectivos demandan mucha agua por el combustible y el calor que generan. Estuvimos trabajando cerca de una hora entre la extinción y el relevamiento de datos”, indicó el jefe.

incendio en colectivo de centenario 7 Gentileza: Bomberos Voluntarios de Centenario.

Daños materiales

Solís destacó que, afortunadamente, no hubo personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales. El fuego destruyó por completo el interior del colectivo, incluidos los asientos y demás elementos.

Respecto de las causas del incendio, Solís aclaró que no pudieron ser determinadas en el lugar. “Nosotros no hacemos las pericias. Eso queda en manos de la División Bomberos de Neuquén en caso de que se realice la denuncia correspondiente”, explicó.

En el operativo también intervino personal policial de la Comisaría 52, que colaboró con las tareas preventivas y el resguardo de la zona mientras trabajaban los bomberos.