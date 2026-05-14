En 15 fotos: locura por la apertura de una nueva sucursal de la Cooperativa Obrera en Plottier

Gran expectativa por la apertura de la segunda sucursal en la segunda ciudad más poblada de la provincia. Calcularon diez cuadras de gente que quería conocer y comprar en el nuevo local.
Los clientes de la Cooperativa Obrera aguardaban con gran expectativa la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Plottier. Antes de las 16 de este jueves, al menos diez cuadradas de vecinos aguardaban que se abrieran las puertas por primera vez en inmediaciones de Candolle y Roca de la vecina ciudad.
Está enclavada cerca en Candolle al 800, detrás de una serie de locales comerciales pronto a inaugurarse y de una estación de servicio, en el sector oeste de la ciudad, donde los cultivos de las chacras dieron paso a los loteos.
A la gente no le importó esperar afuera en esta tarde soleada, mientras se hacían las 16 para poder conocer las nuevas instalaciones. En la coope no salían de su asombro por la gran cantidad de clientes que se acercaron a comprar en el primer día de su apertura.
Se trata de la segunda que se abre en Plottier, la primera fue la número 100 y se encuentra sobre la Ruta 22, en uno de los últimos semáforos de la ciudad en dirección a Senillosa.
Te puede interesar...
Leé más
Perdió Defensa y Justicia en Mendoza: así quedó el cuadro de octavos de final
Inicia una obra que duplicará la provisión de agua en la Confluencia
Avanza la construcción del Centro Integral para Personas Mayores en Neuquén
-
TAGS
- Apertura
- Cooperativas
- Plottier
Noticias relacionadas