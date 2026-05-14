River y Central tienen día, horario y TV para las semifinales

El Millo recibirá al Canalla en el Más Monumental. La otra semi será entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales del Torneo Apertura , que se llevarán a cabo este fin de semana. La primera semifinal, que enfrentará a River con Rosario Central, será el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.

El Millo se metió en esta instancia luego del cómodo triunfo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata , en un encuentro donde se impuso gracias a los muy buenos goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Previamente, el equipo dirigido por Eduardo Coudet había avanzado milagrosamente al vencer por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en los 120 minutos.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar (nuevamente) uno de las polémicas del año al derrotar 2-1 a Racing como local en un encuentro donde su rival terminó de manera injusta con dos jugadores menos, pero al Canalla le anularon mal un gol.

Di María Central Racing Portda

Argentinos Juniors, por su parte, recibirá en su cancha al día siguiente a Belgrano de Córdoba, en un encuentro que está programado para las 17.

El "Bicho" sufrió mucho en los cuartos de final, donde necesitó ir al tiempo extra para ganarle 1-0 a Huracán gracias al gol de Tomás Molina, mientras que el "Pirata Cordobés" no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe.

En las próximas horas se conocerán los nombres claves: quiénes serán los árbitros de los respectivos encuentros.

Después de lo ocurrido últimamente, todos están atentos para intentar llevar agua para su molino.

El cronograma y la TV de las semifinales del Torneo Apertura

River - Rosario Central: sábado a las 19:30 (TNT Sports, ESPN Premium)

Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba: domingo a las 17 (TNT Sports, ESPN Premium)

River y el arbitraje

El flojo arbitraje de Darío Herrera en la victoria de Rosario Central ante Racing, donde los hinchas de la academia sostienen una expulsión incorrecta de Adrián Maravilla Martínez y Marcos Di Cesare, generó una ola de opiniones cruzadas como la expuesta por las picantes declaraciones de Diego Milito, presidente del club de Avellaneda y el duro descargo de Ángel Di María en las redes sociales.

En medio del enojo que generó esta situación, quien se expresó fue también el expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, con un posteo hecho a través de la red social X (ex Twitter) instantes posteriores a conocer la clasificación del millonario a las semifinales, instancia en la que enfrentará al Canalla en el Más Monumental.

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", escribió en su cuenta personal a sabiendas del peso que tiene su apellido en el mundo River. Las miradas estarán puestas en lo que sucederá el próximo sábado 16 desde las 19.30 hs en el Más Monumental.

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El presidente de Racing, Diego Milito, realizó durísimas declaraciones luego de la eliminación de su equipo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y remarcó que la “Academia” fue perjudicada por los fallos arbitrales en un partido cargado de polémica.

“Nos sentimos robados. El fútbol argentino no da para más, está roto. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”, lanzó Milito tras la caída por 2 a 1 ante el “Canalla”, en un encuentro en el que Racing terminó con dos jugadores menos y fue eliminado del Torneo Apertura.

“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista”, agregó el exjugador. En la misma línea, el mandatario racinguista pidió una reacción dirigencial y sostuvo: “Me miran de reojo porque no soy del ambiente. Estoy acá para ponerme a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino”.