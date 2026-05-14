Un excampeón con Racing se calentó y cruzó a Di María por su posteo: "A ver Ángel..."

Una figura histórica del club lanzó un posteo en sus redes sociales donde cuestionó los dichos de Di María sobre las críticas por las polémicas en la victoria de Rosario Central.

Producto de esa situación, Ángel Di María salió a defender la victoria de su equipo dejando de lado la polémica y cruzando a quienes ponen en duda los fallos arbitrales. Pero no quedó solo en ese mensaje, sino que un histórico de la Academia de Avellaneda cruzó al campeón del mundo por su posteo donde hace referencia a la polémica.

Maximiliano Chanchi Estévez, recordado campeón y goleador de Racing en el Apertura del 2001 donde Reinaldo Mostaza Merlo era entrenador del equipo, escribió a través de sus redes sociales un mensaje para el delantero de Central.

"A ver, Ángel. Si querés justificar los errores del árbitro ayer diciendo estas pavadas del interior y que los campeones y que en la Capital... Mirá, lo justo es justo: ¡ayer perjudicaron a Racing!", comenzó diciendo en sus historias de Instagram cuestionando el planteo hecho y cerró: "La injusticia fue antes y es ahora. ¡Lo que hay que cambiar es eso! Si tenés que salir vos a poner esto y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, ¡estamos al horno crack!".

Chanchi Estévez vs Di María

Di María explotó contra Milito por sus declaraciones y las dudas por el arbitraje en la victoria de Central

Los cuartos de final entre Rosario Central y Racing no solo definieron a un nuevo semifinalista en el Torneo Apertura sino que, en consecuencia del mal arbitraje de Darío Herrera y las picantes declaraciones del presidente de la Academia Diego Milito alegando que se sintieron "robados" por el desempeño arbitral, se generó un fuerte intercambio de opiniones público que hicieron ruido y expusieron posturas claras.

Luego de la decisión de Milito para plantarse frente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras una sumatoria de decisiones que no gustaron en el club y las sospechas sobre una supuesta ayuda del arbitraje al Canalla para que avance a las semifinales del torneo, el capitán de dicho club Ángel Di María lanzó un comunicado explosivo donde cargó contra todos por las críticas.

El picante posteo de Di María

"Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores", comenzó escribiendo en un extenso escrito en sus historias de Instagram cerca de una de la madrugada.

Di María Central Racing

Sumado a esto, dijo: "De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, que loco ¿no? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas".

Di María y su indirecta contra Milito

"Muchos de los que quiere 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club", escribió en unas Di María líneas de su fuerte descargo. En el trámite del escrito apuntó contra una diferenciación con los clubes del interior: ! El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, incomoda y molesta".

El golpe bajo sobre la vuelta de loscampeones del mundo

En su relato, sostuvo inesperadamente: "Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta", concluyó.