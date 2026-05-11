La picante cargada de los hinchas de Racing a Independiente por la eliminación del Apertura

Los hinchas de la Academia, felices por la clasificación de su equipo, hicieron una impactante gastada a su eterno rival a metros del estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini tras la eliminación frente a Rosario Central.

El fútbol argentino vivió un fin de semana de puro batacazos donde la lógica no existió en mucho de los resultados de los encuentro generando que Boca, uno de los clubes que era candidato, sea eliminado en La Bombonera por Huracán en un duelo apasionante, la caída 2-1 en condición de local de Independiente Rivadavia quién era el líder de la clasificación ante Unión de Santa Fe, entre otros resultados. Lo cierto es que esta etapa de definiciones también dejó a un club feliz y otro triste en Avellaneda.

Inesperadamente Racing logró conseguir la victoria en la última jugada del partido donde apareció su capitán Santiago Sosa para impactar un centro con la cabeza y estampar el 1-0 definitivo ante Estudiantes de La Plata en el estadio de UNO. Llamativo debido a que la Academia se metió por la ventana a la etapa de definiciones del torneo. Panorama diferente en la vereda del frente debido a que Independiente sufrió una derrota 3-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejándolo sin chances de luchar por el título.

Esta definición se vivió como un clásico en el barrio de la provincia de Buenos Aires debido a que uno ganó y el otro quedó afuera. Debido a esta definición apasionante, en las últimas horas aparecieron distintas cargadas en las redes sociales que aparecieron a metros del estadio Libertradores de América-Ricardo Bochini.

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Un video que apareció en las redes sociales muestra a un grupo reducido de hinchas de Racing que se acercaron al estadio con globos rojos con el número 24, haciendo referencia a los años que lleva el club sin obtener títulos locales. A su vez, encendieron bengalas color celeste y blanco con un humo que prevaleció en las inmediaciones al estadio.

En medio de una lluvia de insultos, Juanfer Quintero le gritó el gol a la gente de River

El duelo de los octavos de final del Torneo Apertura entre River y San Lorenzo tuvo un final de locos. El Ciclón jugó con uno menos desde los 30 minutos del primer tiempo, arrancó arriba en el marcador y tras el empate del Huevo Acuña todo fue al tiempo extra. El descontento en el Monumental se desató sobre el cierre del alargue, cuando el Millonario caía 2 a 1. En medio de una lluvia de insultos, Juanfer Quintero convirtió y se lo gritó a la gente.

La gente de River perdió la paciencia una vez más y lo hizo notar: desde todos los rincones del estadio bajaron múltiples cantos dedicados a los jugadores. El primero de ellos fue "jugadores, la ... de su madre", seguido de una canción copiada a Vélez: "escuchen, los jugadores, pongan más huevos si quieren salir campeones. En River Plate, hay que ganar, y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta. Llévenla en el corazón, como la lleva la hinchada, que quiere salir campeón".

En la última jugada ya sonaba el "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" y en ese momento el colombiano envió un centro que nadie desvió, picó y se metió en el arco de un Orlando Gill que estaba muy tapado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/palertermo/status/2053636194940981373&partner=&hide_thread=false En el Monumental sonaba "QUE SE VAYAN TODOS". Ultima pelota del partido, centro de Juanfer Quintero y termina en gol.



EMPATÓ RIVER EN LA ULTIMA 2-2 ANTE SAN LORENZO pic.twitter.com/goMyZUwjBp — Toto (@palertermo) May 11, 2026

El festejo de Juanfer dio que hablar: frente a la tribuna, señaló a la gente y gritó "la con... de su madre". Acto seguido se tocó el oído y volvió a gritar "la con... de su madre". A pesar de esta situación, desatada por el enojo de los insultos previos, no hubo represalias para el ídolo del Millonario.

Así fue la victoria de River ante San Lorenzo

El “Millonario” estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.

Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.

El “Ciclón” había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, sentenciando la derrota.

El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Gimnasia de La Plata que venció a Vélez de visitante..

San Lorenzo abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 36 minutos, cuando el delantero Rodrigo Auzmendi combinó con el mediocampista Nahuel Barrios y fue a buscar el centro al segundo palo, entrando al área y venciendo al arquero Santiago Beltrán con un cabezazo suave y jerárquico sobre su poste derecho.

River igualó a los 10 minutos de la segunda parte, con un gran centro al segundo palo de “Juanfer” desde el costado derecho, que habilitó la trepada de Marcos Acuña, cuyo remate de primera, tirándose al suelo, puso el 1-1.

Ya en el alargue, a los tres minutos, un tiro libre al segundo palo fue cabeceado por el juvenil Fabricio López, que puso la pelota contra el poste derecho de Beltrán, para marcar el 2-1.

La igualdad llegó en el primer minuto de descuento, con un centro desde la izquierda de “Juanfer” que cruzó toda el área y, sin que nadie la toque, se metió por el ángulo derecho del guardameta de San Lorenzo.

En la tanda de penales, luego de un comienzo en el que a River le faltó efectividad, con remates de Galoppo y Páez que fueron contenidos por Orlando Gill, San Lorenzo tuvo “doble match point”, aunque no pudo cerrar la clasificación.

Santiago Beltrán detuvo el remate de Gregorio Rodríguez, Perruzzi definió desviado y De Ritis vio como su remate pegaba en el palo y, por si le faltaba tensión al encuentro, recorría toda la línea hasta irse desviado por el otro costado, por lo que River pudo festejar tras una noche complicada, en la que había insultado a sus jugadores, y acceder a cuartos de final.