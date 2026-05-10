NBA: Wembanyama se volvió loco y fue expulsado tras un codazo

La figura de San Antonio Spurs tuvo una reacción atípica en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Victor Wembanyama sufrió este domingo la primera expulsión de su carrera en la NBA , durante el Juego 4 de las semifinales de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves . La estrella del equipo texano fue sancionada al inicio del segundo cuarto luego de lanzar un codazo que impactó en la zona de la garganta y la mandíbula de Naz Reid .

La jugada se produjo después de que Wembanyama capturara un rebote tras un triple fallado por los Spurs . En ese momento, Reid y Jaden McDaniels presionaron al francés fuera de la pintura, hasta que el pivote de 2,24 metros reaccionó con un movimiento de brazo que terminó golpeando al jugador de Minnesota, quien cayó al suelo.

En primera instancia, los árbitros cobraron falta ofensiva, pero luego revisaron la acción en video. Tras observar el contacto, Zach Zarba anunció que la infracción sería elevada a Flagrante 2 por contacto excesivo por encima del cuello, una sanción que implica la expulsión automática del jugador.

Wembanyama, que estaba sentado en el banco al momento del anuncio, pareció no comprender del todo la decisión y le preguntó a su compañero Harrison Barnes qué significaba la sanción. Luego saludó a cada uno de sus compañeros antes de retirarse de la cancha.

La expulsión modificó el desarrollo de un partido clave para la serie, que llegaba con ventaja de 2-1 para los Spurs tras la victoria por 115-108 en el Juego 3. Wembanyama cerró su participación con apenas cuatro puntos, cuatro rebotes y tres faltas personales en 13 minutos de juego. Además, la Flagrante 2 implica una multa mínima de 2.000 dólares y será revisada por la NBA para determinar si corresponde una sanción adicional.

El jugador que hizo historia en la NBA esta temporada

El ala-pívot estadounidense Edrice Adebayo, más conocido como Bam Adebayo, se convirtió esta temporada en el segundo máximo anotador de un partido de la Liga Nacional de Basquetbol de Estados Unidos (NBA) con 83 puntos.

El baloncestista de los Miami Heat se lució en el duelo ante los Washington Wizards, no solo por el triunfo de su equipo por 150-129, sino por haber anotado 83 tantos, cifra que lo dejó por delante del histórico Kobe Bryant (81) y lo colocó por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en un encuentro regular.

Todo comenzó con una actuación increíble en el primer cuarto, donde el deportista nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos. Lejos de conformarse con la impresionante cifra, llegó a la mitad del cotejo con 43 unidades, situación que palpitó la histórica noche que se presenciaría en Miami.

Para el tercer periodo, Adebayo llevaba anotado 62 unidades y en el último parcial marcó otros 21 para alcanzar los 83 porotos, desplazar a Kobe Bryant al tercer lugar y volver locos a los fanáticos presentes en el estadio. Con 20/43 en tiros de campo, 36/43 tiros libres, 9 rebotes y 3 asistencias, Bam concretó un partido que quedará marcado en los anales de la historia de la NBA y con un récord muy difícil de superar.

Máximos anotadores en un partido de NBA