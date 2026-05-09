River recibe a San Lorenzo en el plato fuerte del domingo: hora, formaciones y TV

El Millonario se mide al Ciclón en un duelo de eliminación directa por los octavos de final del Torneo Apertura.

River recibirá este domingo a San Lorenzo , por los octavos de final del Torneo Apertura , en el que será un cruce de gigantes para meterse entre los ocho mejores del campeonato local.

El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium . El árbitro será Sebastián Zunino, quien estará secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

River llega a este cruce envuelto en incertidumbre, ya que desde la llegada de su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet , consiguió muy buenos resultados, aunque demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones.

A esto hay que sumar que en la última fecha de la primera fase de este Torneo Apertura, el "Millonario" cayó como local frente a Atlético Tucumán y sus jugadores abandonaron el terreno de juego bajo una lluvia de chiflidos de los hinchas.

river chacho

El último partido oficial de River fue este jueves, cuando derrotaron 2-1 de manera agónica a Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana, donde tienen prácticamente asegurada la clasificación a la próxima instancia.

Del otro lado estará San Lorenzo, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo se las viene arreglando para meterse en los playoffs de los campeonatos locales.

El "Ciclón", que es dirigido por Gustavo Álvarez, dio una pobre imagen en la fecha que concluyó con la actividad de la primera fase al caer como local frente a Independiente, aunque finalmente se dieron los resultados que necesitaba y pudo terminar en la séptima colocación de la Zona A.

convocados san lorenzo river

El último encuentro del equipo de Boedo fue el martes 5 de mayo, cuando igualaron sin goles ante Deportivo Cuenca de Ecuador en la Copa Sudamericana.

Las probables formaciones de River y San Lorenzo

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Torneo Apertura

Octavos de final

River - San Lorenzo

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Hora: 19.

TV: ESPN Premium

Un ex River y San Lorenzo dijo que jugaría en Boca

El arquero argentino Augusto Batalla, de gran presente en el Rayo Vallecano de España, sorprendió al referirse a una hipotética posibilidad de jugar en Boca, pese a su pasado en River y a una antigua declaración en la que había asegurado que nunca vestiría la camiseta del club de la Ribera.

“El teléfono se lo atiendo a todo el mundo”, respondió Batalla en diálogo con TyC Sports, luego de ser consultado sobre si escucharía un llamado del Xeneize, que podría buscar un arquero para el segundo semestre tras la lesión de Agustín Marchesín.

El ex River y San Lorenzo admitió que tiempo atrás había marcado una postura más tajante, pero aclaró que hoy analiza su carrera de otra manera: “Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría. Pero hoy tengo un par de canas más, estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo”.

De todos modos, una salida del Rayo Vallecano no aparece como una opción sencilla, ya que Batalla atraviesa un gran momento en el fútbol español y es una de las figuras del equipo, que consiguió clasificarse a la final de la UEFA Conference League tras eliminar al Racing de Estrasburgo.

En esa serie, el arquero argentino tuvo una actuación clave, incluso con un penal atajado en el triunfo por 2 a 0 que le dio al conjunto madrileño el pase a la definición, donde enfrentará al Crystal Palace.