Las fuertes frases de Rodolfo D'Onofrio en medio de la crisis en River

Rodolfo D’Onofrio es una voz más que autorizada en el mundo River . Al tratarse del presidente más ganador de la historia del Millonario, cada vez que sale a hablar del presente del club o del fútbol argentino sus dichos captan la atención de todos, en especial de los hinchas de la institución de Núñez.

En una profunda entrevista con La Página Millonaria, el ex mandatario rompió el silencio y, fiel a su estilo, analizó con crudeza la falta de jerarquía del plantel actual, comparó el arribo de Eduardo Coudet con "un avión en medio de una tormenta", se mostró sorprendido con la salida de Marcelo Gallardo, elogió al presidente Stéfano Di Carlo y fue al hueso al hablar de los silbidos que se vienen escuchando en el Monumental en cada presentación de River.

"A la gente le digo que, si River juega mal, no silben más, no insulten a los jugadores, no sirve para nada. Tienen todo el derecho, pero los jugadores no van a cambiar su forma de jugar. No sirve a lo que River necesita. No digo que aplaudan, con el silencio alcanza. Además, les damos de comer a los demás", dijo con respecto a la constante reprobación del público Millonario con el nivel de juego de su equipo.

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Y hablando del presente futbolístico, declaró: "Tenemos el Colón, pero no tenemos artistas. Con ese marco, debemos tener un espectáculo diferente. Pero lo vamos a solucionar, son etapas. Confío en Coudet, puede revertirlo, tiene el ímpetu y las ganas, hay que acompañarlo. Es el capitán del barco. Los jugadores tienen que darse cuenta de que el capitán les dice que hay que hacer esto. Y si hay alguien que no lo hace, deberá volver a tierra".

Su opinión de Coudet, la salida de Gallardo y la gestión Di Carlo

Luego de unos meses de muchos cambios en River, Rodolfo D'Onofrío habló del más significativo, la llegada de Eduardo Coudet: "Gallardo había dicho que se había subido a un tren en movimiento: Coudet se subió a un avión en medio de una tormenta. Entendí lo de Vietnam. Tiene muchas ganas, hablé con él antes del partido con Belgrano y ahí lo conocí, vi su espontaneidad, le viene bien a River un técnico así, llano, simple, con personalidad y carácter. Me dan muy buenas referencias de él".

"Desde que dejó de ser entrenador, no lo vi más, estoy esperando unos días para llamarlo y conversar, hicimos una amistad. Muchos dicen que no era el mismo, yo no lo creo. Estuve en Punta del Este en la pretemporada, vi las prácticas y hacía lo mismo que cuando estaba yo. Los entrenamientos eran partidos a muerte, era lo mismo. Lo vi esperanzado, hablé con él, me dijo que por suerte había terminado la etapa anterior, por eso me sorprendió el desenlace. Marcelo era un tipo que no se daba por derrotado y no estaba derrotado. Algo pasó, que desconozco, para que tomara esa decisión: debe haber sido algo muy profundo, algún día lo charlaré", dijo en relación a la salida de Marcelo Gallardo.

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Consultado acerca de la gestión de Stéfano Di Carlo, declaró: "Con Stefano, cuando fui candidato a presidente en 2013, tuve un problema. Quería que entrara en la CD, pero el corte del padrón fue antes de que cumpliera 25, algo que estaba en el estatuto. Por eso se encargó de prensa, sin función directiva. Tiene una capacidad increíble, es muy inteligente y trabajador, tiene muy claro lo que es la gestión. Siempre le dije una cosa: que iba a entender lo que iba a pasar en River, pero que iba a saber si podía tener esa capacidad de liderazgo siendo presidente. Está en un momento complejo, en el que tiene que ser líder".

Por último, fiel a su costumbre, D'Onofrio le dedicó unas palabras al presente del fútbol argentino: "El fútbol argentino está muy mal. No puede ser que haya ocho campeones por año. Es demagogia. 30 equipos es un disparate, ninguna liga seria tiene eso. Es tirar el fútbol para abajo. Cuando hay 30, hay desproporción: no hay 900 jugadores de Primera, baja el nivel. Una de las cosas que hicimos en AFA fue poner en estatuto que descendían cuatro y ascendían dos: lo cambiaron. Yo les hacía el chiste de que por qué no poníamos 40. El último verdadero campeón fue Vélez: jugó a una sola ronda, pero contra todos. Le tengo un gran respeto a Central, pero no podés hacer campeón a alguien por decreto. Este campeonato es un mamarracho".

"Si yo hubiera estado en River, no hubiera votado el paro. Andá a la Justicia: si tenés todo bien, andá a la Justicia y presentate. Los paros los pueden hacer los jugadores si hay un problema económico. Pero un paro de dirigentes porque al presidente de AFA lo investiga la Justicia... Decían que era un momento de reflexión. ¿De qué reflexión? Es un bochorno, ahora hay que jugar todos los partidos juntos", concluyó hablando acerca del paro que hubo semanas atrás en todo el fútbol argentino a raíz de la situación judicial de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.