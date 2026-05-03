River rota y cierra la fase de grupos ante Atlético Tucumán: hora, formaciones y TV

El Millonario quiere ganar para asegurar la segunda posición de la Zona B y encarar con tranquilidad la definición de los playoffs.

River recibirá hoy a Atlético Tucumán, en el Estadio Más Monumental, por un encuentro pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet busca un triunfo que le permita ratificar su lugar en la vanguardia de la Zona B, aunque el entrenador optaría por un once con múltiples variantes para preservar el físico de sus futbolistas habituales.

El encuentro, que está programado para las 18.30, se llevará a cabo bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium. En el equipo arbitral también estarán presentes Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Felipe Viola estará a cargo del VAR durante la jornada en Núñez.

El conjunto local llega a este compromiso con el ánimo renovado tras una victoria agónica en el plano internacional ante el Bragantino, lo que le permite enfocarse en el certamen doméstico con mayor soltura. El objetivo central de los dirigidos por el ex Rosario Central es no ceder terreno en la tabla de posiciones y asegurar la ventaja de localía para los cruces de eliminación directa que se avecinan en la etapa final del campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2050720497508229243&partner=&hide_thread=false Los convocados por Eduardo Coudet para recibir este domingo a Atlético Tucumán #VamosRiver pic.twitter.com/FXgMObkOjP — River Plate (@RiverPlate) May 2, 2026

En este cruce, el club de Núñez buscará capitalizar el envión anímico obtenido en Brasil por la Copa Sudamericana, donde el rendimiento defensivo fue uno de los puntos más altos. La intención del cuerpo técnico es mantener la competitividad del plantel sin arriesgar a los jugadores que acumulan mayor cantidad de minutos en lo que va de la temporada.

De cara a este partido, el estratega planea una formación con ocho o diez cambios respecto a los que vencieron a Bragantino, priorizando el duelo del próximo jueves ante Carabobo en Venezuela. El entrenador busca administrar las cargas físicas de sus dirigidos, entendiendo que el viaje a Valencia será fundamental para las aspiraciones del equipo en el torneo continental.

Sin embargo, a pesar de la rotación masiva, se espera que Santiago Beltrán se mantenga bajo los tres palos tras su destacada actuación con penal atajado incluida en la última jornada. El arquero juvenil se convirtió en la única pieza inamovible de un esquema que presentará caras nuevas en todas las líneas, desde la defensa hasta el frente de ataque.

Los cambios que piensa Coudet para el partido de River

Son varios los nombres que podrían tener su oportunidad desde el arranque, como Tobías Ramírez, Lucas Silva y Kendry Páez, quienes buscan ganar terreno en la consideración del estratega. Por otro lado, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de figuras que arrastraban molestias, evaluando minuto a minuto su inclusión en la lista definitiva para el banco de relevos.

Además, el cuerpo médico y el técnico tienen un dato no menor en su planificación: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Matías Viña están al límite de amonestaciones. Este factor reglamentario es otro de los motivos que empujan al orientador a cuidar a sus defensores titulares, evitando así posibles suspensiones que compliquen el armado del equipo en las instancias decisivas de los playoffs.

El Decano, por su parte, llega al Monumental con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones en una zona en la que tuvo un andar irregular, que lo hace coquetear con la zona roja. La visita intentará aprovechar los cambios en la alineación local para dar la sorpresa en Buenos Aires y cerrar su participación en la fase regular con una imagen positiva ante uno de los candidatos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/2050712467441889294&partner=&hide_thread=false Convocados



Estos son los jugadores elegidos por Julio César Falcioni para visitar a River Plate por la fecha 9 del Torneo Apertura Mercado Libre.



¡Vamos Decano! pic.twitter.com/p5S3sEx9nO — Atlético Tucumán (@ATOficial) May 2, 2026

Las probables formaciones de River y Atlético Tucumán

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Tobías Ramírez, Germán Pezzella, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.