Transporte público en Argentina: por qué Neuquén crece mientras el AMBA retrocede

Los ejemplos de gestión y compromiso social toman fuerza a la luz de los últimos acontecimientos en Buenos Aires. Los contrastes en los modelos.

En Argentina, el transporte público dejó de ser solo un servicio para convertirse en un termómetro económico, político y social. Lo que ocurre hoy entre el sistema del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y el modelo de Neuquén capital con COLE no es simplemente una comparación técnica: es la evidencia de dos formas de gestionar, sostener y proyectar un servicio esencial.

El reciente informe publicado por el medio Infobae pone en números una realidad que millones de usuarios ya sienten en la calle: menos colectivos , más espera y tarifas en aumento en el AMBA. En algunos corredores, la reducción de unidades alcanza entre el 30% y el 40%, producto de una ecuación que ya no cierra: caída de subsidios, aumento de costos y un sistema que empieza a perder capacidad de respuesta.

Ese deterioro no es sólo operativo. Es cotidiano. Se traduce en viajes más largos, incertidumbre y una experiencia que, lejos de mejorar, retrocede.

En paralelo, Neuquén ofrece una foto distinta. El sistema COLE no solo evitó esa retracción, sino que avanzó en sentido contrario. Incrementó en un 50% sus operaciones diarias respecto al esquema anterior, ampliando la cobertura y aumentando la cantidad de servicios activos. Ese dato, por sí solo, ya marca una diferencia estructural: mientras uno se achica, el otro crece.

ON - Colectivos nuevos (1) Omar Novoa

El COLE, una política de Estado

El sistema COLE es una política de Estado de la administración del intendente Mariano Gaido, desde el mismo momento que asumió sus funciones hace seis años y medio.

Pero el contraste más interesante no está solo en la cantidad de unidades, sino en cómo se vive el servicio. Según cifras oficiales, en Neuquén, el 73% de los usuarios viaja sentado. No es un dato menor: es el indicador más claro de que el sistema no está saturado. A eso se suma que la mitad de los pasajeros percibe las unidades en buen estado y casi el mismo porcentaje afirma viajar con comodidad.

Son números que hablan de una experiencia de uso distinta, más estable, más previsible.

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Ahora bien, tampoco se trata de idealizar. COLE tiene desafíos concretos: mejorar frecuencias en horas pico y acompañar el crecimiento urbano en zonas que todavía no cuentan con cobertura suficiente. Pero hay una diferencia clave respecto al AMBA: en Neuquén el debate no es cómo sostener el sistema, sino cómo optimizarlo.

Y ahí aparece el punto de fondo: el modelo.

Un modelo local del transporte público

El AMBA depende en gran medida de subsidios nacionales, lo que lo vuelve extremadamente sensible a cualquier ajuste macroeconómico. Cuando esos recursos se reducen, el impacto es inmediato: menos unidades, peor servicio. Es un sistema condicionado, que reacciona más de lo que planifica.

Neuquén, en cambio, sostiene un esquema con mayor control local. Eso le permite proyectar, invertir y tomar decisiones con otro margen de previsibilidad. No es casual que, en ese contexto, el sistema muestre expansión mientras otros retroceden.

La comparación deja una conclusión incómoda pero necesaria: en Argentina no hay un único modelo de transporte público. Hay realidades fragmentadas, con resultados profundamente distintos según cómo se gestiona, financia y planifica el servicio.

Colectivos AMBA

Mientras el AMBA enfrenta un proceso de ajuste que impacta directamente en la calidad del transporte, Neuquén consolida un sistema que, con límites y desafíos, crece y sostiene estándares de funcionamiento aceptables.

La discusión de fondo ya no es técnica. Es política. Es de modelo. Es de prioridades.

Porque al final del día, el transporte público no solo mueve personas. Mide la capacidad de un Estado para organizar lo cotidiano. Y hoy, esa capacidad, en Argentina, no es la misma en todos lados.