Cómo es el histórico plan de obras viales neuquino que integra territorio, producción y turismo

La Provincia ejecuta la pavimentación y repavimentación de más de 1.500 kilómetros de rutas. La planificación prioriza la la conectividad y la equidad territorial.

El Gobierno provincial anunció el desarrollo de un plan de infraestructura vial con el cual se busca transformar la red de caminos en todo el territorio neuquino, que contempla la pavimentación de 902 kilómetros de ruta y la repavimantación 600 kilómetros.

Según se indicó esta planificación, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa , contempla una intervención de gran escala que busca reducir las asimetrías regionales, elevar la seguridad vial mediante una vinculación fluida entre las áreas de mayor potencial económico y una nuevo paradigma de conexión entre las distintas regiones de la provincia.

“La vinculación con los sectores productivos se fortalece mediante obras diseñadas para optimizar la logística de Vaca Muerta ”, se informó. Este despliegue cuenta con un mecanismo de financiamiento basado en un fideicomiso junto a las empresas hidrocarburíferas.

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Las obras que se contemplan

El plan que lleva adelante la provincia desde el inicio de la gestión en la Región Vaca Muerta contempla otras obras finalizadas o en marcha como la pavimentación de la RPN° 7 en el tramo Cortaderas; la repavimentación de la RPN° 5 desde RPN°7 hacia Rincón de los Sauces; la repavimentación de la RPN° 6 Rincón de los Sauces y Octavio Pico; la pavimentación de la RPN° 6 hasta el límite con Río Negro; y la duplicación de la Ruta Provincial N° 67 (del petróleo), en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 22 y la RPN° 51.

La Provincia mantiene en ejecución o proyectadas con fondos propios y/o financiamiento de terceros el Bypass Añelo en las Rutas Provinciales N°7 y 17; y la circunvalación de Añelo, que incluye la pavimentación de la Ruta Provincial N° 8 y su vinculación con la Ruta Provincial N° 17.

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El plan forma parte de una estrategia más amplia con horizonte 2030 que busca acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con infraestructura acorde, reduciendo tiempos de traslado, costos logísticos y riesgos viales en zonas de fuerte circulación en un ‘ganar – ganar’ con la industria.

“El programa de obras no se reduce solo al desarrollo económico, también contempla la integración del territorio, mejorar la seguridad vial y la calidad de vida”, sostuvo el gobierno. Entre ellas se encuentra una ruta “fundamental” para el norte neuquino, con el avance de las tareas sobre la ruta 7 en el tramo Cortaderas permite acortar en 100 kilómetros la distancia con la capital provincial. De igual manera, las proyecciones para las rutas 43 y 39 aseguran que los habitantes de Manzano Amargo, Los Miches y Varvarco dispongan de accesos pavimentados permanentes, lo que fomenta el arraigo y asegura la transitabilidad durante todo el año en las comunidades más alejadas, independientemente de las condiciones climáticas.

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Impacto para el turismo

Otro de los aspectos se refiere a la consolidación del turismo como segundo motor económico de la provincia y que requiere de una infraestructura que integre los atractivos naturales bajo un esquema de conectividad sistémica.

Según se precisó, este concepto técnico, que se aplica para que 20 localidades y 20 lagos queden vinculados por rutas asfaltadas, reemplaza el antiguo modelo de rutas aisladas por circuitos integrados donde los caminos se unen entre sí para facilitar el flujo entre diversas regiones. Para el desarrollo de estos proyectos, la provincia mantiene gestiones activas ante el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otros organismos, para garantizar los recursos necesarios que permitan potenciar los circuitos turísticos del sur y el centro provincial.

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Según se aclaró, este programa integral se complementa con tareas de mantenimiento técnico sobre la red vial existente para facilitar el acceso a los centros invernales a través de las rutas 13, 26 y 46. La planificación se completa con la ampliación operativa del aeropuerto de Chapelco y la mejora de los pasos internacionales con Chile, lo que posiciona a Neuquén como un nodo estratégico dentro de los corredores bioceánicos que conectan la producción local con los mercados del Pacífico y garantizan una infraestructura acorde a la demanda del turismo internacional.