El último adiós: una yegua conmovió a todos al entrar al velorio de su dueño y relinchar frente al ataúd

Sucedió en Blumenau, Brasil. Nina entró al rancho donde velaban al granjero de 70 años. Al ver el sombrero de su dueño, reaccionó de una forma que nadie esperaba.

"Nina" y el "tío Pedro": la historia detrás de la yegua que lloró a su dueño en Brasil y se volvió viral

Una yegua viral conmovió a miles de personas en todo el mundo tras asistir al velorio de su dueño en Brasil y relinchar frente al ataúd. Las imágenes fueron registradas el lunes pasado en Blumenau, ciudad del estado de Santa Catarina, y recorrieron las redes sociales en cuestión de horas.

El dueño del animal era Pedro Krug , un granjero de 70 años que vivía en el barrio García de esa ciudad y era querido y valorado por toda su comunidad. Tras su fallecimiento, amigos y familiares organizaron una ceremonia de despedida en el propio rancho donde el hombre había pasado gran parte de su vida.

La yegua Nina entra al rancho y rompe en llanto a los presentes

La grabación muestra a Nina —así se llama la yegua— en el momento en que ingresa a la vivienda. Cuando se encuentra frente al féretro, sobre el que habían colocado algunos objetos personales de Krug —entre ellos, su sombrero—, el animal relincha y provoca el llanto de todos los que lo rodean.

El vínculo entre Pedro y Nina era profundo y de larga data. Según contó la hija del granjero al portal brasileño G1, su padre le había enseñado al animal distintos gestos de afecto: darle la pata, apoyarse sobre él. Los ocho años que compartieron estuvieron marcados por la cercanía y la rutina compartida. Una de las actividades que más disfrutaba era llevar a Nina para que los chicos del barrio pudieran montarla.

Antes de Nina, Pedro Krug tuvo otro caballo llamado Pingo, que vivió 33 años. Los caballos eran una parte central de su identidad.

Yegua Nina Brasil (1)

El comediante brasileño Tiago Junkes le dedicó un homenaje en la red social X, donde lo describió como una verdadera figura legendaria de la región: narrador de historias, amigo de amigos y un hombre para todo. En la zona lo conocían como el "tío Pedro".

Otros virales del mundo

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias con mascotas que habían reaccionado ante la pérdida de un ser querido, lo que amplificó aún más el alcance emocional de las imágenes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliovschneider/status/2049270924151509375&partner=&hide_thread=false Que cena difícil de ignorar.

Levaram a égua para se despedir do dono e, ao vê-lo, ela relinchou.



Isso me tocou de verdade.

Há um tipo de lealdade nos animais que fala direto ao coração. Meus sentimentos à família. pic.twitter.com/x77Eb9benS — Julio Schneider (@juliovschneider) April 28, 2026

No es la primera vez que un animal protagoniza una escena semejante. En abril de 2024, una usuaria de TikTok compartió el video de una perra que velaba a su dueña fallecida, identificada como Julieta Millon. En aquel clip, el animal permanecía sentado entre las flores blancas que rodeaban el féretro, cabeceando, mientras los presentes lloraban. Ese video también superó los cinco millones de "me gusta" y generó una avalancha de testimonios similares en los comentarios.

Lo que une ambas historias es algo que la ciencia lleva años intentando explicar: la capacidad de los animales de percibir la ausencia, de registrar que algo —o alguien— ya no está. No como un concepto abstracto, sino como una presencia que de pronto falta.