Tras el atentado, Donald Trump reveló por qué no usa chaleco antibalas: su insólita explicación

El presidente estadounidense habló tras el ataque ocurrido en Washington, mientras avanza la causa judicial y se difunden nuevos videos.

La frase de Donald Trump sobre el chaleco antibalas generó risas entre los presentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , explicó por qué no utiliza chaleco antibalas tras el tercer intento de asesinato en su contra en Washington. Lo hizo durante una actividad oficial en el Despacho Oval, donde abordó el episodio registrado el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Allí, un hombre armado intentó acceder al salón principal y Trump fue evacuado por el Servicio Secreto. Durante el operativo, un agente resultó herido de bala.

Días después, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de reforzar su protección personal mediante el uso de un chaleco antibalas. En ese contexto, respondió: “ No sé si podré soportar verme 20 libras (poco más de 9 kilos) más gordo ”. La declaración generó risas entre los presentes.

Embed - "No me gusta hacerlo": Trump rechaza usar chaleco antibalas tras el atentado que sufrió. #Latinus

En la misma intervención, agregó: “Si quieres ganar entre 20 y 25 libras, compra un chaleco West”, en alusión a un tipo de protector utilizado en el ámbito deportivo. También comparó el impacto de un disparo con chaleco con “recibir un golpe de Mike Tyson”.

Difundieron nuevos videos del ataque a Donald Trump

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, difundió nuevos videos vinculados al ataque. Según detalló, las imágenes, en mayor calidad con respecto a las que trascendieron inicialmente, ya habían sido presentadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

“Hoy, estamos publicando el video ya proporcionado al Tribunal de Distrito de Estados Unidos que muestra a Cole Allen disparar a un oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos durante su intento de asesinar al presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAttyPirro/status/2049975353976688653&partner=&hide_thread=false Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

De acuerdo con la funcionaria, no hay evidencia de que el disparo haya sido producto de fuego amigo. Además, indicó que el material muestra al sospechoso recorriendo las instalaciones del hotel donde se realizó el evento el día previo al ataque.

La investigación continúa bajo la órbita conjunta de la fiscalía y el FBI, con el objetivo de determinar las circunstancias completas del hecho y avanzar en el proceso judicial contra el acusado.

Quién es el detenido por el ataque a Trump

El sospechoso fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, oriundo de Torrance, California. Según información oficial, se desempeña como docente y también desarrolla videojuegos de manera independiente.

Las autoridades indicaron que fue interceptado antes de ingresar al salón principal del evento. En ese momento, portaba un arma larga y fue reducido por el personal de seguridad.

Allen, quien permanece detenido a la espera del juicio, no se declaró culpable ni inocente en su comparecencia ante un tribunal federal. Los fiscales sostienen que disparó al menos una vez, mientras que un agente respondió con varios disparos.

Documentos judiciales indican que el acusado llevaba municiones, un arma y un cuchillo, y que se tomó una fotografía minutos antes del ataque. También se menciona un mensaje en el que se autodefinía como un “asesino federal amistoso”.

Por su parte, la defensa cuestionó la interpretación de la fiscalía y señaló que la acusación se basa en inferencias sobre su intención. Además, planteó la posibilidad de solicitar su liberación antes del juicio en futuras instancias.

Los anteriores atentados contra Donald Trump

El primer intento de asesinato contra Donald Trump ocurrió el 13 de julio de 2024, durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. En ese episodio, un atacante identificado como Thomas Matthew Crooks efectuó disparos mientras el entonces candidato republicano brindaba un discurso y luego fue abatido.

Ataque a Donald Trump.mp4

El segundo hecho se registró en septiembre de 2024, en el club de golf de Trump en Florida. El sospechoso, Ryan Wesley Routh, fue detenido tras huir del lugar y posteriormente condenado a cadena perpetua en febrero de 2026.

El tercer intento, ocurrido en Washington durante la cena de corresponsales, es el que actualmente concentra la investigación judicial en curso, con nuevas pruebas incorporadas en los últimos días.