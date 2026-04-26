Quien es Cole Allen, el hombre que intentó matar a Donald Trump

Tiene 31 años, estudió en universidades prestigiosas, trabajó en tecnología y hoy está en el centro de una investigación federal.

Lo que debía ser una noche política de alto perfil en Washington terminó marcada por el miedo, los disparos y un fuerte operativo de seguridad. En medio de la tradicional Cena de Corresponsales, donde participaban el presidente Donald Trump , funcionarios y figuras influyentes de Estados Unidos, un hombre armado logró ingresar al perímetro del Washington Hilton Hotel antes de ser reducido. Su nombre: Cole Tomas Allen .

Desde entonces, todas las miradas están puestas sobre este californiano de 31 años, señalado como el responsable de un ataque que pudo haber terminado en tragedia y que ahora es investigado por la Justicia federal.

Allen vive en Torrance, en el condado de Los Ángeles, y hasta ahora su perfil no era el de alguien conocido por hechos violentos. Por el contrario, su historial mostraba una formación académica llamativa: estudió ingeniería mecánica en Caltech, una de las instituciones más reconocidas de Estados Unidos, y luego completó estudios de informática.

En redes profesionales se mostraba como desarrollador de videojuegos, docente y especialista en tecnología. Incluso años atrás había sido noticia a nivel local por participar en el desarrollo de un sistema de seguridad para sillas de ruedas, una iniciativa pensada para prevenir accidentes.

Videos del atentado contra Trump

Ese contraste entre su pasado profesional y su situación actual es uno de los puntos que más impacta en el caso.

Qué pasó en la cena donde estaba Trump

Según la reconstrucción inicial, Allen llegó armado al hotel donde se desarrollaba uno de los eventos más importantes del calendario político y mediático estadounidense. Las autoridades aseguran que llevaba una escopeta, una pistola y también armas blancas.

Fuentes oficiales indicaron que alcanzó a disparar antes de ser frenado casi de inmediato por agentes del Servicio Secreto, que actuaron en segundos para contener la amenaza.

La rápida intervención evitó un escenario mucho más grave. Trump no resultó herido y luego confirmó públicamente que el sospechoso había sido detenido.

detenido tiroteo donald trump (1)

Qué investiga ahora la fiscalía

Uno de los ejes más delicados de la causa es determinar si Allen buscaba atacar únicamente al presidente o si planeaba una agresión más amplia contra funcionarios del gobierno presentes esa noche.

Investigadores federales analizan declaraciones del detenido, grabaciones de seguridad y pruebas recogidas en su domicilio para entender si hubo planificación previa y cuál era su verdadera intención.

Por ahora, enfrenta cargos por agresión y por violaciones a la ley de armas.

Otro dato que sorprendió a los investigadores es que, según las primeras verificaciones, las armas utilizadas habían sido adquiridas de manera legal en los últimos años.

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Además, Allen no registraba antecedentes penales, lo que suma interrogantes sobre cómo logró organizar un hecho de semejante magnitud sin haber despertado alertas previas.

Un perfil que genera más preguntas que respuestas

También trascendió que en 2024 había realizado una pequeña donación a la campaña de Kamala Harris, un dato que forma parte del análisis de su perfil, aunque por sí solo no explica lo ocurrido.

Mientras continúa bajo custodia y avanzan los allanamientos, el caso abrió un fuerte debate en Estados Unidos sobre seguridad presidencial, controles preventivos y posibles motivaciones políticas.