La NASA dio a conocer fotos inéditas de la Luna obtenidas por la misión Artemis II

La agencia publicará miles de fotos, videos y audios de la misión mientras avanza con los planes de Artemis III.

Las imágenes obtenidas durante Artemis II ofrecen nuevas perspectivas de la Luna y aportan información clave para futuras misiones tripuladas.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer una nueva colección de imágenes obtenidas durante la misión Artemis II y confirmó que en los próximos meses liberará más de 11.500 archivos entre fotografías, videos y registros científicos tomados durante el histórico vuelo alrededor de la Luna .

La iniciativa forma parte del proceso de análisis posterior a la misión y busca poner a disposición de investigadores de todo el mundo, una enorme cantidad de información sobre el satélite natural, el espacio profundo y el comportamiento humano más allá de la órbita terrestre.

Al mismo tiempo, la agencia espacial estadounidense difundió nuevos detalles sobre Artemis III, una misión clave para el programa lunar que permitirá probar tecnologías destinadas a los futuros alunizajes tripulados.

Más de 11.500 archivos para estudiar la Luna

Las nuevas imágenes publicadas ofrecen vistas detalladas de la superficie lunar observada desde la cápsula Orion, además de fotografías de la Tierra tomadas desde una distancia poco habitual para las misiones tripuladas.

luna3 La NASA utilizará los datos recopilados alrededor de la Luna para perfeccionar las tecnologías que permitirán el regreso de astronautas a su superficie.

La NASA confirmó que este material forma parte de un archivo mucho más amplio que incluirá miles de fotografías, videos y más de un centenar de grabaciones de audio vinculadas a las actividades científicas realizadas durante el vuelo.

Toda esa información será incorporada al Planetary Data System, el repositorio público utilizado por la agencia para almacenar y distribuir los datos generados por sus misiones espaciales.

El proceso no consiste únicamente en publicar archivos. Los equipos científicos trabajan en la organización, catalogación y adaptación de cada registro para que pueda ser utilizado durante años por investigadores, universidades y centros de estudio. La intención es que las imágenes y grabaciones funcionen como herramientas científicas y no solo como documentos históricos.

Durante la misión, los astronautas dedicaron cerca de siete horas a la observación directa de la Luna durante el momento de máxima aproximación de Orion al satélite.

Ese trabajo siguió un cronograma diseñado previamente por especialistas que establecieron qué regiones debían fotografiarse y qué fenómenos requerían una observación más detallada.

Qué descubrieron los investigadores tras el regreso de Artemis II

Además de la información relacionada con la Luna, la misión permitió recopilar una enorme cantidad de datos sobre el comportamiento humano durante un viaje de espacio profundo. Tras el regreso de la tripulación, los equipos médicos comenzaron a estudiar variables vinculadas con la salud física y el rendimiento de los astronautas.

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Entre los parámetros analizados figuran la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la visión, la coordinación motora, el sistema inmunológico y la adaptación fisiológica a la microgravedad.

Uno de los proyectos más importantes está relacionado con los efectos de la radiación espacial. Para comprender mejor ese fenómeno, la NASA transportó a bordo de Orion pequeños modelos biológicos construidos a partir de células humanas. Estas muestras permiten comparar los efectos producidos por el entorno espacial con los observados en laboratorios terrestres.

Los resultados servirán para desarrollar protocolos médicos destinados a futuras expediciones de larga duración.

Artemis III: la misión que preparará el regreso a la superficie lunar

La agencia confirmó nuevos detalles sobre Artemis III, una misión prevista para 2027 que tendrá como objetivo principal probar los sistemas que permitirán futuros descensos tripulados sobre la Luna. La tripulación estará integrada por Randy Bresnik como comandante, Luca Parmitano como piloto y Andre Douglas junto a Frank Rubio como especialistas de misión.

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El lanzamiento se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, mediante un cohete Space Launch System que llevará a la cápsula Orion al espacio. A diferencia de otras misiones, Artemis III no tendrá como objetivo inmediato aterrizar sobre la superficie lunar.

La prioridad será realizar una serie de pruebas complejas entre Orion y los vehículos de alunizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin. La misión permitirá verificar maniobras de encuentro, acoplamiento y transferencia entre las distintas naves involucradas en el programa lunar.

El plan contempla el lanzamiento de prototipos de los sistemas comerciales que permanecerán en órbita terrestre a la espera de la llegada de Orion. Una vez completadas las pruebas, la cápsula regresará a la Tierra y amerizará en el océano Pacífico.

La duración estimada de la misión será de aproximadamente dos semanas. Para la NASA, estos ensayos representan un paso indispensable antes de intentar nuevos descensos tripulados en el Polo Sur lunar, una región considerada estratégica por la posible presencia de hielo de agua y por su enorme valor científico.