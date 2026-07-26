Por qué es inédito en el país el cambio que pone en marcha la justicia en Neuquén

Será la primera provincia de Argentina con un Código Procesal Civil Adversarial. Sostienen que representa un paso clave en la modernización del Estado. Será aplicado desde el 1 de agosto.

El Poder Juidicial de Neuquén se apresta a iniciar una nueva etapa.

Neuquén será la primera provincia del país en implementar un sistema de justicia civil y comercial bajo un modelo adversarial, con procesos digitales, audiencias orales y una relación más directa entre las personas, las empresas y los jueces.

El nuevo Código Procesal Civil Adversarial (CPCA) , aprobado por la Ley 3551 y promulgado en diciembre pasado, entrará en vigencia el 1 de agosto y reemplazará el esquema vigente desde 1975, dando paso a una justicia moderna, dinámica y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía.

“La reforma forma parte de una transformación institucional que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa , quien promovió un trabajo conjunto entre los tres Poderes del Estado para construir herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia y acercarla a cada neuquino y neuquina”, se indicó desde el Ejecutivo provincial.

“Neuquén necesita instituciones preparadas para los desafíos del presente y del futuro”, dijo el mandatario al hablar de esta reforma y destacó que “este código lo logramos a partir de la energía de nuestra gente, de cómo trabajó en cada región de la provincia, cómo se tomaron decisiones importantes y cómo reconfiguramos el Estado para que esté al servicio del ciudadano”.

Se vienen importantes cambios procesales en la justicia de Neuquén.

Justicia: resolución de conflictos

El nuevo CPCA alcanzará conflictos habituales de personas y empresas, como sucesiones, alquileres, deudas, contratos o reclamos por daños. A partir del 1 de agosto, estos procesos tendrán una tramitación más simple, rápida y transparente.

Entre los principales cambios se destacan:

Procesos digitales y menos papel: la mayoría de las actuaciones se realizará de manera electrónica, con expedientes digitales y notificaciones por medios tecnológicos. Los edictos judiciales serán gratuitos y tendrán publicación online. Para quienes no cuenten con acceso a herramientas digitales continuará disponible la presentación en formato papel.

Audiencias orales y contacto directo con el juez: la oralidad permitirá concentrar etapas del proceso, reducir tiempos y mejorar la calidad de las decisiones judiciales mediante un vínculo más directo entre quienes intervienen en el conflicto y quien debe resolverlo.

Mayor protagonismo de las partes: las personas y empresas tendrán un rol activo en la defensa de sus derechos, aportando pruebas y desarrollando sus argumentos en igualdad de condiciones. El juez concentrará su tarea en garantizar la imparcialidad y el debido proceso.

Procesos más simples: el nuevo código establece dos vías principales de tramitación: el proceso ordinario, basado en audiencias orales, y el proceso sumarísimo, destinado a situaciones que requieren una respuesta más rápida.

Acceso gratuito a la Justicia más fácil: el beneficio de acceso gratuito podrá solicitarse mediante una declaración jurada, evitando trámites adicionales.

Un cambio de paradigma para la Justicia neuquina

El modelo adversarial redefine la lógica de los juicios civiles. Las partes dejan de ser actores pasivos dentro de un expediente y pasan a tener una participación central: impulsan sus causas, presentan sus pruebas y defienden sus posiciones.

El juez, en tanto, deja de concentrar tareas administrativas para enfocarse en su función esencial: asegurar un proceso justo, equilibrado y resolver los conflictos.

Desde la Provincia destacaron que este cambio permite una Justicia más cercana, donde las respuestas puedan llegar en tiempos razonables y donde las personas tengan un papel más importante en la resolución de sus propios conflictos.

El nuevo Código Procesal Civil Adversarial fue elaborado a través de una Comisión Interpoderes integrada por representantes de los tres Poderes del Estado y con un amplio proceso participativo.

La discusión recorrió las siete regiones de Neuquén e incluyó aportes del Colegio de Abogados, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Católica de Salta, organizaciones civiles y operadores judiciales de todo el territorio provincial.

Código, distancias y regionalización

El resultado es un código diseñado para la realidad neuquina, contemplando sus distancias, sus particularidades territoriales y el objetivo de garantizar un mejor acceso a la Justicia.

Con esta implementación, Neuquén vuelve a ubicarse a la vanguardia nacional en materia institucional, incorporando un sistema judicial acorde a los tiempos actuales y orientado a brindar respuestas más rápidas, transparentes y eficientes.