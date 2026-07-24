Un hidroavión con 11 personas se estrelló contra las rocas y se incendió tras un aterrizaje de emergencia

La aeronave cayó frente a la costa del estado de Washington. Hay múltiples heridos con fracturas y traumatismos, entre ellos un paciente crítico.

El hidroavión se estrelló en un sector rocoso de la isla Sucia, en el estado de Washington, y se incendió.

Un hidroavión que transportaba a 11 personas sufrió un grave accidente frente a las costas del estado de Washington, Estados Unidos . Tras realizar un aterrizaje de emergencia en el agua , la aeronave se estrelló en un sector rocoso de la isla Sucia y se incendió.

El hecho involucró a un hidroavión modelo de Havilland DHC-3 Otter correspondiente al vuelo 140 de la empresa Kenmore Air . La unidad había partido desde Lake Union, en Seattle, y tenía como destino final las bahías de Roche Harbor y Friday Harbor. A bordo se desplazaban diez pasajeros y el piloto .

Al recibir la alerta sobre las 17:25, la Guardia Costera de Estados Unidos desplegó unidades de rescate junto con la Armada estadounidense, agencias canadienses y embarcaciones civiles que se encontraban cerca de Isla Sucia, en el condado de San Juan.

WATCH: Kenmore Air plane carrying at least 10 crashes near Sucia Island in Washington’s San Juan Islands pic.twitter.com/r7Dv30e79t — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

Los informes de los equipos médicos confirmaron que no se produjeron decesos en el lugar. Sin embargo, los ocupantes sufrieron heridas de diversa consideración, incluyendo traumatismos craneales, fracturas de huesos y contusiones graves, con al menos un paciente ingresado en estado crítico.

Cómo fue el operativo de rescate

El despliegue de asistencia requirió la intervención conjunta de la Estación de la Guardia Costera en Bellingham, la Estación Aérea de Port Angeles, el guardacostas Osprey y el buque Siyay de la Guardia Costera canadiense. Asimismo, participaron la Estación Aeronaval de Whidbey Island, la Oficina del Sheriff y la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de San Juan, junto a personal de Bomberos y Rescate de la isla Orcas, Transporte Aéreo del Noroeste y la Ambulancia Aérea de Columbia Británica.

Las fuerzas de seguridad establecieron un centro de mando en la isla Orcas para coordinar las derivaciones hospitalarias mediante tres ambulancias aéreas y embarcaciones.

Según se informó oficialmente, seis pasajeros fueron trasladados al Centro Médico PeaceHealth St. Joseph en Bellingham, cuatro al Centro Médico PeaceHealth Peace Island en Friday Harbor y el piloto fue ingresado al Hospital Skagit Valley.

BREAKING: Kenmore Air plane carrying 11 people crashes north of Seattle near Shallow Bay; all 11 people have been rescued pic.twitter.com/QQsKHQXUbt — Scope Report (@ScopeReport_) July 24, 2026

Debido al fuego generado tras el impacto en la costa, especialistas en respuesta ambiental de la Guardia Costera comenzaron a evaluar los posibles daños ecológicos en la zona marítima.

En paralelo, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron peritajes para determinar los motivos de la falla y el posterior incendio.

“Nos alegra que estén a salvo”: qué dijo la dueña del avión tras el accidente

Tras la emergencia, Kenmore Air emitió un comunicado para referirse al siniestro y confirmar la activación de sus protocolos de contención.

"Esta noche, una de nuestras aeronaves se vio involucrada en un accidente cerca de la isla Sucia. Nos alegra que todos a bordo estén a salvo y nuestra prioridad inmediata es garantizar que nuestros pasajeros y el piloto reciban la atención y el apoyo que necesitan”, dijo el CEO de Kenmore Air, David Gudgel, el jueves por la noche.

Además, declaró: “Extendemos nuestro sincero agradecimiento a la Guardia Costera de los Estados Unidos, a los servicios de emergencia locales y a todos los que colaboran en la respuesta”.

“Kenmore Air está cooperando plenamente con las autoridades investigadoras y continuaremos proporcionando información verificada a medida que esté disponible", completó.

Como consecuencia directa del accidente y mientras la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) lleva adelante las pericias técnicas en el lugar del hecho, la aerolínea canceló todos los vuelos que tenía programados para este viernes 24 de julio con el objetivo de abocar sus equipos al acompañamiento de las familias de las víctimas y al trabajo conjunto con las fuerzas de rescate.