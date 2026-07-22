Cutral Co: le efectuaron una andanada de disparos, pero no quiso denunciar

El hecho tuvo como víctima a un hombre, que permanece internado. La Policía busca identificar a los autores del salvaje ataque en plena calle.

A pesar de la renuencia de la víctima a brindar información, la fiscalía busca identificar a los autores del ataque.

Como en otras oportunidades, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) están al frente de una investigación por un salvaje ataque a balazos en la ciudad de Cutral Co . La víctima, a pesar de resultar con múltiples heridas, se negó a brindar información sobre sus agresores.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en Avenida Castelli , en momentos que la Policía continuaba relevando distintos puntos de la comarca debido al movimiento que se generó tras el partido de España con Argentina y algunos festejos.

De igual modo, los agentes policiales tomaron conocimiento de un incidente grave cuando fueron alertados por el ingreso de un hombre baleado al hospital, alrededor de las 21:30 del domingo pasadso. Tras ser atendido en la guardia, determinaron que presentaba al menos tres impactos de bala, uno de los cuales le fracturó un hueso.

De acuerdo a lo informado por el sitio Cutral Co Al Instante, la víctima se entrevistó con los uniformados pero guardó silencio sobre las circunstancias de la agresión a balazos.

Sebastián Fariña Petersen

En tanto, el equipo médico avanzó con las curaciones e identificó tres heridas de bala en un muslo y la zona de la pelvis. Uno de los proyectiles le causó una fractura y por ese motivo se resolvió avanzar con una intervención quirúrgica.

Más allá del silencio de la víctima, la Policía pudo determinar que el ataque habría sido protagonizado por tres personas que se movilizaban en un auto. Luego de efectuar una andanada de disparos, huyeron a gran velocidad.

Una causa por lesiones con arma de fuego

A pesar de que no hay una denuncia, el personal de la Comisaría 14 y efectivos de la División Criminalística trabajaron en el presunto lugar del hecho y relevaron distintos puntos para confirmar si había vainas servidas. También se preveía el análisis de material de cámaras de seguridad para comprobar si quedó registrado el incidente.

La fiscalía de Cutral Co también intervino y se abrió una causa por lesiones con arma de fuego.

Sebastián Fariña Petersen

En tanto, la víctima, de 25 años, permanece internada tras la operación.

Procedimientos permanentes por hechos de violencia

Hace poco más de diez días, la División Investigaciones Cutral Co y la Dirección Seguridad de la Comarca llevaron a cabo un importante despliegue en el marco de otra causa por lesiones provocadas con armas de fuego.

Se concretaron un total de cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad y los efectivos contaron con el apoyo del GEOP y el Comando Radioeléctrico.

El resultado del procedimiento fue muy positivo porque se incautaron armas cortas y largas, municiones y una tumbera.

Droga secuestrada

Al igual que en otras oportunidades, los sospechosos ocultaban drogas. En este caso, la cantidad del estupefaciente incautado superó el kilo y por este motivo se abrió otra causa por infracción a la Ley 23.737.

En cuanto a los detenidos, cuatro personas quedaron a disposición de la fiscalía de Cutral Co.

Lamentablemente, en el presente año, se han reiterado los ataques a balazos en Cutral Co. En uno de los incidentes, por ejemplo, una mujer que se encontraba en un auto resultó herida en la zona del rostro y el hombro.