Cutral Co: atacaron a tiros un auto estacionado con una mujer adentro

La víctima sufrió dos heridas de bala. La Policía provincial investiga lo sucedido y aguarda su evolución.

Otro violento incidente que ocurrió este último fin de semana largo de Pascuas tuvo como escenario al barrio Daniel Sáez de Cutral Co, cuando una o más personas atacaron a tiros a un vehículo que permanecía estacionado sobre calle Catriel. La balacera dejó una mujer herida aunque luego de las primeras curaciones su evolución era favorable destacó el sitio Cutral Co Al Instante.

El hecho tuvo lugar este último sábado, alrededor de las 8, cuando una o más personas se acercaron hasta el sitio del ataque y efectuaron varios disparos contra un auto. En el interior había una mujer, de 25 años, que fue alcanzada por dos proyectiles en el rostro y el hombro.

Apenas se retiraron los atacantes, la mujer herida fue trasladada al hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul y recibió las primeras curaciones.

La sospecha de un incidente previo

Respecto de los motivos, los vecinos dejaron trascender que en la madrugada se produjo un enfrentamiento previo y que, luego, siguió con el ataque contra el auto.

Se presume que fueron varios los disparos contra el vehículo y que uno de los proyectiles hirió a la mujer en la mandíbula. Otra de las balas le habría rozado el hombro.

En cuanto al primer incidente, habría ocurrido sobre la misma calle donde se produjo el ataque a balazos contra el auto. De igual modo, por ese hecho, no se registraron personas heridas y los vecinos se limitaron a poner en alerta a la Policía sobre lo ocurrido.

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Al igual que con otros sucesos similares, el Ministerio Público Fiscal (MPF) aguardará una posible presentación de la víctima y se avanzará en distintas acciones investigativas en relación a los pistoleros que protagonizaron el ataque.

Apresado con una tumbera

Lamentablemente, los ataques o las amenazas con armas de fuego en plena calle en Cutral Co no son una novedad y desde la Policía provincial se apunta a la prevención. La semana pasada, por ejemplo, fue apresado un hombre que se encontraba armado con una tumbera.

Desde el área de Prensa de la Policía informaron que el hecho ocurrió durante la noche del miércoles pasado, cuando un vecino los alertó sobre la presunta presencia de un hombre armado en el barrio Pampa.

El personal del Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co intervino de inmediato y se acercó hasta el lugar señalado, en inmediaciones de las calles Elordi y 13 de Diciembre.

In fraganti

Al arribar al lugar, los efectivos no tardaron en dar con el sospechoso, que resultó ser un hombre mayor de edad. Este, al percatarse de la presencia policial, intentó desprenderse de un elemento pero la maniobra fue advertida por los uniformados, que rápidamente dieron con el elemento sospechoso. Este resultó ser un arma de fuego de fabricación casera, más conocida como "tumbera".

El arma fue secuestrada de acuerdo al protocolo por efectivos de la Comisaría 15 y el hombre fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.