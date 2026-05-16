Internaron a un hombre por intoxicación con monóxido de carbono

Los Bomberos Voluntarios de Cutral Co intervinieron para realizar mediciones de gas en la vivienda afectada.

El hombre fue trasladado al hospital de Cutral Co por inhalación de monóxido de carbono

Un hombre debió ser trasladado con urgencia al Hospital de Cutral Co tras sufrir una intoxicación con monóxido de carbono cuando se encontraba en su domicilio de la calle Bennasar al 1.100.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios informaron a LM Neuquén que se trata de un hombre mayor de edad que fue trasladado en ambulancia hacia el hospital por decisión del personal sanitario.

Los servicios de emergencia, incluyendo la policía y una ambulancia del SIEN, acudieron al lugar tras un llamado del hospital solicitando colaboración.

“Fuimos requeridos por el personal del hospital para ingresar a la vivienda para hacer medición de gases. Cuando llegamos ya habían trasladado a la persona del domicilio, nosotros nos abocamos a ventilar y a realizar medición de gases o control de atmosfera”, relató Darío Campos, Jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co.

Ambulancia en el hospital de Cutral Co.jpg

Campos describió que los bomberos realizaron una "verificación, inspección, medición de gases dentro de la vivienda que ya había sido ventilada". Dijo que se procedió a realizar un control en las llaves de gas, la dejaron cerrada, apagaron las estufas y dejaron el domicilio al cuidado de un vecino con la ventana abierta para que se ventile.

Hasta el momento no se disponía de mayor información acerca del estado de salud del hombre disgnosticado de padecer intoxicación por monóxido de carbono.

Recomendaciones para evitar una tragedia

El tratamiento ante una intoxicación consiste en suministrar oxígeno lo antes posible, a la máxima concentración. En casos severos, puede indicarse la internación en una cámara hiperbárica. Sin embargo, todos los especialistas coinciden: la prevención es el camino más efectivo.

Algunos errores habituales son:

Encender artefactos sin revisión previa: un aparato puede encender pero liberar monóxido si está en mal estado. Tapar las rejillas de ventilación: muchas personas las cubren en invierno para evitar corrientes de aire, sin saber que impiden la salida de gases tóxicos. Ignorar el color de la llama :una llama azul indica combustión correcta; si es amarilla o anaranjada, hay un problema. Usar el horno como calefacción: los hornos no están diseñados para funcionar durante horas. Hacerlo eleva el riesgo de intoxicación.

Además, se recomienda dejar siempre una pequeña abertura de ventana, incluso en días muy fríos. La ventilación constante reduce la concentración de gases nocivos y mejora la calidad del aire. Instalar detectores también es una herramienta clave, aunque poco difundida todavía.

Recomendaciones del Ministerio de Salud: