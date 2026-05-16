“Neuquén es la única ciudad, en el país, con una política sostenida de acceso a la tierra y vivienda”, sostuvo Marco Zapata, presidente del IMUH, organismo municipal a cargo de la aplicación de un programa único en la historia de la ciudad.

Tierra y vivienda, la política sostenida de Gaido que llegó a 8 mil beneficiarios

La ciudad de Neuquén sigue creciendo a un ritmo acelerado. Nuevas familias llegan cada año buscando oportunidades laborales , mejores condiciones de vida y un lugar para proyectarse. Un fenómeno que se repite cada década, fruto de los continuos vaivenes de la economía nacional.

Ese crecimiento, trae una pregunta que aparece cada vez con más fuerza: ¿cómo garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda en una ciudad que no deja de expandirse?

Sobre ese escenario habló Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), quien repasó las políticas impulsadas por el gobierno de Mariano Gaido y el avance de distintos procesos de urbanización y regularización.

Marco Zapata, presidente del IMUH (2)

"La ciudad de Neuquén es el centro de una nueva metrópolis, cada vez más importante, cada vez más familias deciden venir a nuestra ciudad a instalarse y eso genera una demanda continua", explicó el funcionario durante una entrevista en LU5.

Según detalló, “uno de los principales objetivos fue generar alternativas concretas para disminuir la presión sobre el crecimiento informal y evitar que la ocupación de tierras se convierta en la única salida habitacional”.

Generación y regularización de tierras

"Lo primero que hicimos cuando entramos a la gestión fue comenzar con un proceso de generación de lotes con servicios", afirmó.

Los números muestran la dimensión de esa política: más de 6 mil lotes con servicios entregados durante la gestión y otros 1.540 proyectados para este año. "Hemos entregado más de 6.000 lotes con servicios y seguimos trabajando", sostuvo.

Gaido lotes con servicios en Z1

“La estrategia no se limita únicamente a generar nuevos espacios urbanos. En paralelo, también avanza un proceso de regularización de asentamientos históricos que forman parte desde hace años del paisaje de la ciudad”, indicó.

"Hoy estamos trabajando en un horizonte de alrededor de 4.000 familias en procesos de regularización", explicó el funcionario.

El titular del IMUH remarcó que “urbanizar no implica solamente instalar servicios básicos, sino también integrar definitivamente esos sectores a la ciudad formal”.

"Regularizar no solamente es un beneficio para el que está dentro del asentamiento, sino también para el que vive alrededor", reflexionó.

Marco Zapata, presidente del IMUH (2)

Ese trabajo incluye apertura de calles, reordenamiento de espacios y obras de infraestructura que permitan garantizar condiciones mínimas de seguridad. "No se puede aprobar una calle donde no pueda entrar una ambulancia, una autobomba o un camión de residuos", afirmó.

“Los trabajos actualmente se desarrollan en sectores como Auca Mahuida, El Mirador, Jarillal, Toma La Familia, Peumayén, Jerusalén y los barrios 2 y 7 de Mayo, entre otros puntos de Neuquén. Además, uno de los proyectos próximos contempla la segunda etapa del Distrito 6, donde se sumarán nuevos lotes”, dijo Zapata.

"Son 403 lotes y ya tienen un avance cercano al 80 por ciento y pronto comenzaremos con el desarrollo de alrededor de 600 más", explicó.

La planificación a futuro

El funcionario también habló sobre el cupo joven en la política que lleva adelante el IMUH. "El 20 por ciento de todos nuestros loteos corresponde al cupo joven", indicó.

Zapata sostuvo que “la demanda sigue creciendo y que la planificación debe continuar acompañando esa realidad”.

gaido pasqualini zapata

"Todos los días hay gente que ingresa a la ciudad y elige Neuquén para conformar su hogar", expresó.

Mientras la ciudad continúa expandiéndose, el debate sobre planificación, desarrollo urbano y la política sostenida de acceso a tierra y vivienda deja de ser una cuestión inmobiliaria para transformarse en uno de los principales desafíos urbanos del presente y del futuro.

Desafíos que involucran a las gestiones de gobierno y que en Neuquén están presentes en cada rincón de la ciudad.