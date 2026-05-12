Nuevo acceso desde el norte a Neuquén capital: Gaido anunció que la calle Pilmaiquen se inaugurará en 60 días

El intendente confirmó que en dos meses quedará habilitado el nuevo corredor en el barrio Terrazas. La obra conecta las calles Soldi y Cabellera del Frío.

Avanza la obra para mejorar el ingreso a la ciudad desde Terrazas del Neuquén

El intendente Mariano Gaido recorrió los avances de la obra de la nueva traza Pilmaiquen y anunció que será inaugurada en aproximadamente 60 días.

La intervención, que avanza a paso firme, corresponde al nuevo acceso ubicado en el norte de la ciudad, en el barrio Terrazas del Neuquén . Se trata de una obra fundamental que permitirá mejorar la conectividad y optimizar el tránsito en ese sector.

El jefe comunal destacó que se trata de “una obra maravillosa” que demandó una inversión municipal de 1.300 millones de pesos “sin endeudamiento y con las cuentas ordenadas”.

Además, señaló que esta intervención era muy solicitada por los vecinos y vecinas de la zona y remarcó el compromiso de las empresas locales que participan en su ejecución. “Esto es así gracias a nuestras empresas neuquinas, que tienen ese compromiso que realmente se nota en toda la ciudad”, expresó.

Gaido también explicó que, como todas las obras que impulsa el municipio, se trata de una intervención integral que incluye bicisenda, senda peatonal y sistema pluvial. “Así es el Plan Orgullo Neuquino, en este caso con un nuevo acceso para la ciudad de Neuquén”, concluyó.

Los detalles de la obra en Terrazas del Neuquén

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre los trabajos y explicó que actualmente se está ejecutando la conexión entre Cabellera del Frío y Soldi. “Es una calle troncal muy importante para la comunicación de todo el barrio”, afirmó.

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En este sentido, indicó que la calle Pilmaiquen no existía como tal y que su apertura permitirá descomprimir el tránsito de Cabellera del Frío. “Es una de las troncales de la ciudad que va generando una mejor conectividad”, sostuvo.

Nicola señaló además que se trata de una obra compleja debido a las características del terreno. “El desnivel entre Soldi y Cabellera del Frío es muy importante, al igual que la diferencia entre el sector oeste y este de la calle”, detalló.

Por esta razón, explicó que fue necesario realizar importantes trabajos de contención del talud mediante gaviones, además de un sistema integral de desagües pluviales para garantizar la conectividad entre ambas arterias.

Por último, destacó el importante grado de avance de la obra. “Ya se ejecutaron los cordones cuneta y también las veredas, por lo que esta intervención va a generar no solo conectividad vial, sino también peatonal para toda esta zona alta del norte de nuestra ciudad”, concluyó.

Esta intervención del Plan Orgullo Neuquino tiene que ver con llevar adelante la ciudad de los 15 minutos. Son obras que permiten que los vecinos y vecinas puedan transitar por toda la capital neuquina en poco tiempo.