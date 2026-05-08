Ya hay fechas para las obras clave de Neuquén: acceso norte, el puente sobre el Limay y el asfalto sobre Avenida Mosconi

El intendente Mariano Gaido confirmó que este domingo inician las obras de asfalto sobre la Avenida Mosconi. Llegan obras para la península Hiroki.

La ciudad de Neuquén atraviesa un contexto de obras públicas simultáneas en distintos barrios y algunas ya tienen fechas concretas de inauguración. Entre ellas, la Avenida Mosconi es la que promete un mayor impacto en la transformación urbana y, desde este domingo, evidenciará los primeros cambios con el inicio de las obras de asfalto.

El intendente Mariano Gaido confirmó que la obra avanza de acuerdo a los plazos previstos y aseguró que este domingo a las 11 de la mañana se dará inicio a las tareas de vertido de asfalto en algunos de los tramos que están bajo intervención.

Hasta el momento, la Municipalidad ya intervino en el sector de la Avenida que une las calles Linares con Gatica y también en el área de los puentes carreteros que unen la capital con Cipolletti.

En una entrevista con LU5, el mandatario local aclaró que ya está prevista la inauguración de una de las primeras etapas de trabajo, en la zona del cruce interprovincial.

Obra Mosconi (13)

"En 30 días estamos inaugurando la conexión desde la avenida Mosconi al puente carretero Neuquén - Cipolletti y la salida de la ciudad también. Eran 60 días y lo hemos mejorado a 30 días", dijo Gaido. Y agregó: "En 30 días se inaugura ese sector de la obra de la salida, ¿no? Porque hemos priorizado trabajar muchísimo en ese sector".

El objetivo de la Municipalidad es concluir con el proyecto en el plazo de un año. Por eso, se propuso un esquema de trabajo con tres turnos, con el objetivo de que se avance las 24 horas. El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, aclaró que, a diferencia de lo que ocurre en la zona cordillerana, en Neuquén capital no hay veda climática, aunque las malas condiciones del invierno podrían forzar a ajustar el orden de las tareas.

Dron Mosconi + Puente Carretero as

En ese sentido, el intendente anunció más intervenciones sobre esta vía, que tiene una extensión total de 14 kilómetros y atraviesa toda la ciudad, desde el límite con Cipolletti hasta el inicio del éjido de Plottier.

"En el mes de octubre estamos licitando el tramo que va desde Gatica al aeropuerto; o sea, se empieza ya no a trabajar, pero sí la licitación. Vamos a a licitar la otra etapa, los otros 6 km que quedan hasta ese sector", detalló.

Acceso norte, otra obra clave para las horas pico

Las complicaciones que se notan hoy en el tránsito por haber intervenido una vía de intensa circulación como Mosconi se registran, en menor medida, en el acceso norte, donde también iniciaron los trabajos.

"En el acceso norte se hicieron los desvíos que vienen funcionando muy bien. Te diría que mejor que como estaba antes, pero la obra final tiene cuatro accesos nuevos, que tiene un viaducto, un puente, una pasarela, y también se está desarrollando la obra públic oprivada que hemos licitado, que es el estacionamiento subterráneo con el polo gastronómico detrás", describió Gaido.

mariano gaido acceso norte gacetilla

"Esa obra vial para el mes de octubre o de noviembre va a estar finalizada y realmente son cuatro ingresos nuevos en la ciudad. Va a quedar fantástico. Nuevamente con fondos propios, sin endeudamiento, con superavit", recordó.

Más paseo costero, puente mirador y teleférico

En su visita a los estudios de LU5 para la primera entrevista que brindó para la emisora en formato de streaming, el intendente adelantó que en el mes de agosto está prevista la inauguración del Paseo Costero, en el tramo de 3 kilómetros ubicado en la zona del Club Independiente.

Aseguró que ya se empezó a trabajar en el asfalto y en las obras complementarias, así como los accesos desde distintos calles de Confluencia Rural, que incluyen infraestructura pluvial. "Estamos hablando de Chocón, Copahue, Los Álamos, Figueroa. Así que son buenas noticias para Confluencia", detalló.

Gaido aclaró que también se licitará próximamente el puente que conectará la Península Hiroki con la isla de las aves para ver la confluencia de los ríos.

Hiroki estacionamiento

"Allí va a haber un puente peatonal y para emergencias. Se está licitando y también estamos licitando en la isla de las aves, todo el desarrollo de la isla con un mirador triple de los tres ríos. Es el gran mirador de la ciudad que viene a a desarrollar la verdadera confluencia de los ríos Neuquén, Limay y Negro", señaló.

Los vecinos y turistas deberán recorrer los 700 metros de paseo agreste dentro de la península Hiroki para llegar a la orilla y llegar hasta el puente, que conectará la ciudad con la isla de las aves y el mirador, pero sólo de manera peatonal.

"Es una un gran desarrollo de lo turístico, ambiental, principalmente para disfrutar de la ciudad, y de estos hermosos ríos que tenemos y de esta economía que llegó para quedarse, que es la economía del turismo en la ciudad", aseguró el intendente.

ON - Mirador Rio Neuquen (2).jpg Omar Novoa

A futuro, también está previsto el desarrollo a futuro de una telecabina o teleférico, que fue anunciada durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

"Estamos en proceso de licitación, finalizando el proyecto en estos días y la verdad que estoy muy contento porque ahí también llega un anuncio que hice en los primeros días de este año que es la telecabina", dijo Gaido, y agregó: "Se tomará desde el ingreso de la Península Hiroki, donde está el centro de interpretación. Desde ese punto hasta la Confluencia. Son dos mil metros en total".

paseo costero hiroki

Gaido aclaró que el teleférico "le va a permitir a personas con discapacidad, a personas con movilidad reducida, a adultos mayores y principalmente a quienes nos vengan a visitar a la ciudad Neuquén, ver las maravillas de la confluencia de los ríos desde aire con una telecabina moderna de las características que tienen los centros de esquis más importantes del país".

Adelantó, además, que el viaje en la telecabina va a exigir el pago de una entrada. "Va a tener un costo como un servicio turístico, un costo para el neuquino y otro costo para el que no es de Neuquén", aseguró.

Para Gaido, reforzar la agenda de eventos y suma atractivos turísticos se traduce en un impacto económico concreto para la capital. "Antes veíamos que, desde la avenida hacia el sur de la ciudad, hacia el río, no crecía económicamente la ciudad desde el punto de vista comercial. Fíjense cómo ya empezó a ampliarse el pulmón económico de la ciudad", afirmó.