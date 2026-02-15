Teleférico, estadio Neuquén Arena, Banco de la Ciudad y la gran Avenida Mosconi: los anuncios de Gaido para el 2026

El intendente presentó este domingo en el Concejo Deliberante su balance de gestión y los proyectos para 2026.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , encabezó este domingo 15 de febrero la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con un discurso cargado de anuncios y nuevas obras. “Este es el año de la transformación histórica”, afirmó.

Entre los principales adelantos, destacó la puesta en marcha del Banco de la Ciudad y de una Agencia de Inversión, la licitación para el tercer edificio del Polo Tecnológico, el progreso del Parque Solar y nuevas obras turísticas, como la construcción de un teleférico hacia la Isla de los Pájaros y un puente que unirá la confluencia de los ríos.

El acto, convocado a las 8.30, contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa , así como los ediles, autoridades municipales, provinciales, diputados, entre otros.

En primer lugar, Gaido ponderó que Neuquén es la ciudad que más crece y enumeró una serie de indicadores. "No es fruto de la casualidad, es fruto de generar expectativas y oportunidades”, dijo.

Afirmó que ingresan a la ciudad 20.000 personas por año, es decir 100 por semana, al tiempo que describió el flujo de circulación: “De noche somos 350.000 habitantes y de día 800.000”.

El intendente mencionó el crecimiento en el Aeropuerto Presidente Perón que, en 2025, superó los 1,5 millones de pasajeros. Las ventas en los supermercados es 3 veces mayor que en el resto del país. Por otro lado, dijo que el crecimiento del volumen de ventas en Neuquén fue de 14% mientras que el promedio nacional es del 8%.

“¿Qué significa un municipio eficiente? Tener las cuentas ordenadas y tener superávit tiene que ver con la palabra hacer”, aseguró.

figueroa deliberante

Asfalto, Paseo Costero y Teleférico

Gaido remarcó que se vendrán otras tres mil nuevas cuadras de asfalto y enumeró las zonas beneficiadas: Circulo policial, barrio Z1, Parque Industrial, Confluencia Rural, Islas Malvinas, Villa Ceferino. "Todos los barrios de Neuquén con tres mil cuadras de asfalto, con todos los servicios", afirmó.

"Porsupuesto que hay situaciones que a mi me importa remarcar, Neuquén ha tomado la decisión de incorporar obras de pluviales. El cambio climático llegó para quedarse, en la gestión hicimos 250 kilómetros de pluviales en Necochea, Los Polvorines, Chocon, Obrero Argentino, Solalique, entre otros"

"Este año, para el ingreso de la ciudad de Neuquén hemos lanzado la obra del ingreso norte en la Avenida Raul Alfonsin. Viene a dar respuesta a la ciudad que mas crece y vamos a establecer la tercer mano de la Ruta Raul Alfonsin y todos los ingresos sobre Autovía y vamos a licitar Conquistadores del Desierto", anunció.

apertura sesiones concejo deliberante mariano gaido Claudio Espinoza

En la misma línea, anunció que se llevará adelante la concreción de dos nuevos estacionamientos (además del subterráneo en inmediaciones de la rotonda de Pirkas): uno en el Parque Central y otro en el sector oeste de la ciudad, en altura y con la misma modalidad.

Respecto al Paseo Costero, señaló que "hoy son más de 30 kilómetros y vengo a anunciar 6 kilómetros más. Los vamos a inaugurar en agosto sobre el río Neuquén y vamos a finalizar esas obras con miradores". Y sumó: "También vengo a anunciar un puente en la isla de las aves, vamos a llegar a la verdadera confluencia de la ciudad. Hemos planificado un puente peatonal y un mirador triple, Limay, Neuquén y Río Negro".

Por otra parte, ratificó la llegada de un nuevo medio de transporte a la ciudad y anunció: "La Confluencia va a tener un teleférico para que puedas disfrutar desde los aires nuestras bellezas".

También mencionó que el transporte eléctrico se expanderá a otras zonas: "Habrá en la Avenida Argentina, y para ir desde el aeropuerto al centro".

apertura sesiones concejo deliberante mariano gaido Claudio Espinoza

La obra más importante: Avenida Mosconi

En otro tramo del discurso, Gaido puso énfasis en la nueva Avenida Mosconi. "Es la obra más importante de la historia: Avenida Mosconi con cero endeudamiento. La inversión más importante de la historia ya comenzó. El objetivo es disminuir en 50% el tiempo de recorrido de este a oeste, por ejemplo de Cipolletti al aeropuerto", destacó.

Sin embargo, el jefe comunal aclaró que el objetivo central no es solo la mejora en la circulación. “La razón fundamental es que tenemos una responsabilidad en la historia, en el presente y en el futuro de tomar una decisión para que en la ciudad de Neuquén no vuelva a suceder una catástrofe”, sostuvo, en referencia a los antecedentes de 2010, 2014 y 2016.

"También sumamos espacios verdes. La obra es transformadora para las empresas y valoriza las propiedades. Da herramientas para el crecimiento en altura, une el alto y el bajo. Pero la verdadera razón es la responsabilidad histórica para evitar una catástrofe, y lo hacemos con fondos propios", señaló.

En este marco, anunció que los frentistas estarán eximidos de abonar la licencia comercial mientras dure la obra. "No va a tener costo para los frentistas porque es una obra de necesidad pública", aseguró. Y sumó que "más de 50 empresas neuquinas trabajan en la ciudad, generan 5 mil empleos directos y 15 mil empleos, lo que uno paga queda en la ciudad, hay que fomentar el compre neuquino".

La obra se ejecuta con fondos propios y sin endeudamiento. “Hoy le vengo a contar que es la obra más importante de la ciudad de Neuquén en su historia y que la hacemos los neuquinos con fondos neuquinos, con compromiso neuquino”, expresó. Además, informó que los trabajos se realizarán “a la neuquina” porque se ejecutan las 24 horas.

Gaido también puso el foco en la capacidad de ejecución local. “Mientras hay obras que duran 20 años o más, los neuquinos las hacemos en un año. Eso es ser neuquino”, afirmó. Además, subrayó: “Hemos llevado adelante una gestión eficiente y hoy los recursos están para que estas obras se concreten”.

Instituto Vaca muerta y Parque Solar

Por otro lado, reiteró que el próximo 16 de marzo se abrirá el instituto Vaca Muerta en el Polo Tecnológico. En tanto, anunció la llegada del Nuevo Parque Industrial, con mil hectáreas para que se instalen mil empresas. Y señaló que se abrirá la apertura para las empresas interesadas.

Sobre la creación del Parque Solar, dijo que en mayo se licitarán los primeros 10 megas. "Los primeros 10 megas son inversión de la ciudad pero los otros 40 se van a hacer con inversión pública privada", afirmó.

apertura sesiones concejo deliberante mariano gaido Claudio Espinoza

Neuquén Arena y Banco Ciudad de Neuquén

En relación con los eventos artísticos, el intendente anunció la creación del "Neuquén Arena" (en referencia al estadio Movistar Arena, de Buenos Aires), que llegará de la mano de la inversión privada.

"Hay varios sectores para invertir, lo queremos presentar para que este año sectores empiecen la construcción. Viene a consolidar el turismo de festivales y de herramientas que transformaron la ciudad. Estos días comienza el festival cosquin rock que convoca a 50 mil personas, nosotros convocamos a 300 mil por noches", afirmó. Y sumó: "Javier Milei fue convocado a Jesús Maria y también fue convocado a la Fiesta de la Confluencia pero no vino por temas de agenda, nos deseó que tengamos éxito".

"Hoy Argentina espera una oportunidad a partir de lo que pasa en Neuquén. Neuquén es gas y petróleo, electricidad, es turismo, es ciencia y tecnología. Vamos a crear una agencia de inversión y el banco ciudad de Neuquén para acompañar a la pequeña y mediana empresa", agregó entre los anuncios. "Vamos a trabajar junto con el BPN para fomentar la inversión", afirmó.

Apertura sesiones Concejo Deliberante Claudio Espinoza

Regularización de barrios

El jefe comunal anunció que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) avanzó en la regularización de 20 barrios de la ciudad, consolidando el proceso de ordenamiento y previsibilidad urbana.

Entre los sectores mencionados se encuentran Hi.Be.Pa (Sector 1° de Septiembre, Sector 9 de Febrero y Toma Argentina II), San Lorenzo Norte (La Laguna San Lorenzo), Confluencia Urbana (Tres Arroyos, Paimún y La Amistad), Melipal (Rincón del Valle y Estrella Federal), Gran Neuquén Norte (Loteo Social Toma Norte, Alto Godoy y El Obrador), Gregorio Álvarez (Sector Pacífica), Villa Ceferino (Sector Juvenil y Monte Sinaí), Ciudad Industrial (Huertas PIN), San Lorenzo Norte y Gran Neuquén Sur (26 de Agosto y 4 de Febrero), Valentina Sur Rural (La Costa) y Centro Oeste (Auka Mahuida).

“Ahí tiene que estar la Municipalidad, tiene que estar el Estado, tenemos que estar junto con la Provincia”, afirmó, al remarcar el rol del Estado en el acompañamiento y la planificación.

Mariano Gaido - Concejo Deliberante - Inicio de Sesiones (59) Claudio Espinoza

Las nuevas avenidas

Gaido reafirmó el concepto de “ciudad de los 15 minutos” como eje del crecimiento ordenado. “Cuando hablamos de ciudad planificada también, quiero decirles que estamos con un concepto que ya creo que la ciudadanía lo ha interpretado, la ciudad de los 15 minutos”, señaló.

En ese sentido, repasó el desarrollo de avenidas estructurales que conectan distintos sectores de la ciudad y consolidan infraestructura bajo el asfalto. Enumeró República de Eslovenia, avenida Los Paraísos, Racedo, Solalique, Obrero Argentino, Chivilcoy y Saavedra, esta última con un acueducto entregado al EPAS para abastecer a 80.000 habitantes.

Indicó que son 20 avenidas que incorporan cloacas, pluviales y servicios, formando parte de un plan de obra que calificó como histórico.

Mariano Gaido - Concejo Deliberante - Inicio de Sesiones (74) Claudio Espinoza

Deportes para la juventud

Por último, el intendente anunció una competencia olímpica de deportes, cultura y tecnología para alumnos de 4 a 6 años. "La finalidad es que los chicos se capaciten, estudien, investiguen y que así crezca la juventud", dijo.

En tanto, el próximo 10, 11 y 12 de abril llegará el campeonato argentino de Motocross. Y anunció que, junto con el Club de aeromodelismo, llegará la construcción de una pista de cartódromo de 500 metros cuadrados.

También mencionó la construcción de dos SAF: "El de Melipal que ya se está construyendo y se va a remodelar el SAF de Gregorio Álvarez", afirmó. En tanto, se llevará adelante el reasfalto de cuatro pistas de patinaje, diez playones y el reacondicionamiento del skatepark de Canal V. Además, sumó la creación de 20 nuevos parques temáticos, como el caso de la Trochita, Dinosaurio o el Zorrito

"Ahora está de moda bajar el costo de la política, pero ya lo hicimos antes con la eliminación de elecciones de medio términos, hace seis años tenemos los mismos 3100 trabajadores", mencionó.

Por último, concluyó: "Los argentinos soñamos pero los neuquinos mucho más, soñamos, nos comprometemos y lo concretamos".