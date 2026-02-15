¿Vuelve una ola de calor en Neuquén en Carnaval? Qué dice el pronóstico

Las mañanas son más frescas y amables en la segunda quincena de febrero. Pero el verano aún tiene mucho para decir en Neuquén.

Después de varias jornadas con el sol y calor como protagonistas y tardes que obligaron a buscar sombra, Neuquén tendrá este domingo un comienzo diferente, en la previa del feriado XXL de Carnaval . Una sensación más amable, con aire fresco y algo de nubosidad que suaviza la postal típica del verano en el Alto Valle. Será, al menos por algunas horas, un pequeño respiro.

El arranque del día no tendrá el peso agobiante de otras mañanas. Caminar temprano, hacer actividad física o simplemente abrir las ventanas será más llevadero. Una jornada que se presentará estable y seca, en un momento que invita a aprovechar las primeras horas antes de que el sol vuelva a ganar terreno.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la temperatura mínima prevista es de 17°C.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (7) En la segunda quincena de febrero aún no se va el calor en Neuquén. Omar Novoa

Durante la mañana el registro se ubicará en torno a los 20°C, con cielo algo nublado y viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. No hay probabilidad de precipitaciones, el porcentaje es del 0%, lo que confirma una jornada completamente seca.

Pronóstico para Neuquén: cuál será la máxima

Con el correr de las horas, el cielo tenderá a despejarse y el termómetro comenzará a subir de a poco. Por la tarde, la máxima alcanzará los 31°C, en una típica postal de verano neuquino, sin llegar al calor extremo. Será de sol pleno, aire seco y viento en aumento.

El viento rotará al noroeste y se moverá entre 23 y 31 kilómetros por hora, pero sin ráfagas fuertes como las qued se desataron entre el lunes y el miércoles pasado.

Calor Neuquen febrero SMN El pronóstico para este domingo en Neuquén.

Si bien los 31°C representan calor, no se trata de un valor extremo para esta época del año. De hecho, el domingo se ubica por debajo de los picos que se registraron en días anteriores. Esa diferencia es la que explica la sensación de alivio que en el inicio de la jornada.

Hacia la noche, el descenso de la temperatura será más notorio. Rondará los 27°C en las primeras horas nocturnas y luego bajará hasta los 14°C durante la madrugada del lunes. El cielo permanecerá mayormente despejado y el viento será leve del sudeste, en un cierre tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos.

La pregunta es si este alivio marca el fin de la racha calurosa de este mes y medio del arranque de 2026. El pronóstico extendido anticipa un rápido repunte de las temperaturas.

Lunes, ¿el último gran calor de febrero?

Para el lunes se espera una máxima que podría alcanzar los 35°C, en tanto que el martes se ubicaría en torno a los 33°C. El resto de la semana se moverá con máximas entre 28°C y 32°C.

No hay declarada una ola de calor, perpo el verano sigue y muy bien. Ya no son los calores con el termómetro de casi 40°C. Ahpora la temperatura es mucho más estable, con ausencia de lluvias. El domingo será, entonces, una pausa breve dentro de estos días donde el verano todavía tiene mucho por decir en Neuquén.

Cómo estará el tiempo en la coredillera en Carnaval

En la zona cordillerana el escenario será aún más favorable para quienes planean actividades al aire libre.

En San Martín de los Andes, la mínima se ubicará cerca de los 10°C y la máxima rondará los 24°C, con cielo mayormente despejado y viento leve. Un día clásico de verano patagónico, con amplitud térmica y sin precipitaciones.

Villa Pehuenia

En Villa La Angostura, el comportamiento del clima será similar con mañanas frescas, con registros en torno a los 9°C o 10°C, y una tarde que alcanzará los 23°C o 24°C. El cielo permanecerá despejado y el viento será suave.

En Villa Pehuenia, también se espera una jornada estable, con mínima cercana a los 8°C y máxima alrededor de los 22°C a 23°C. Condiciones ideales para disfrutar del lago o senderos de montaña