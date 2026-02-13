¿Te quedás el finde largo?: los lagos que permiten vivir un día de playa a una hora de Neuquén

Hay opciones para disfrutar de un día de playa a menos de 100 kilómetros de Neuquén capital. Los detalles y cómo llegar.

Después de una semana atravesada por las intensas ráfagas de viento, el fin de semana de carnaval promete días soleados y altas temperaturas en la región . Con cuatro días de descanso para disfrutar, aquellos que no aprovecharon los feriados de febrero para hacer una escapada turística también cuentan con opciones muy cerca de Neuquén capital: los lagos de la zona, como Mari Menuco, Pellegrini, Ezequiel Ramos Mexía o Los Barreales permiten vivir un día de playa sin recorrer demasiados kilómetros.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este fin de semana largo de carnaval se esperan jornadas de altas temperaturas, aunque los últimos días del receso podrían presentar condiciones de mayor inestabilidad, con posibilidad de tormentas y cielos más cubiertos.

Para este sábado, se espera una jornada de sol radiante. Además del cielo despejado, se esperan buenas condiciones para una jornada en el lago: la temperatura máxima podría alcanzar los 31 grados centígrados y los vientos tendrán una velocidad de 45 kilómetros por hora, con ráfagas apenas más intensas. Para el domingo, por su parte, está prevista una jornada sin viento: la velocidad será de apenas 15 kilómetros por hora. También se espera cielo despejado y una temperatura máxima de 30 grados.

Las condiciones del tiempo podrían cambiar para el lunes y martes, dos días feriados por Carnaval que completan el fin de semana de cuatro días. Si bien las temperaturas seguirán siendo altas, se espera mayor inestabilidad. El lunes, la máxima prevista es de 36 grados, con cielo parcialmente despejado durante el día y posibilidad de lluvias durante la noche. El martes se espera una jornada inestable, con posibilidad de precipitaciones durante el día y cielo cubierto por la noche, con una máxima de 34 grados y vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Aquellos que no viajen fuera de Neuquén este fin de semana largo pueden aprovechar de todos modos las opciones de turismo de cercanía, con opciones para vivir una jornada de playa sin alejarse demasiado de la ciudad. Los embalses y lagos artificiales se suman a las opciones que ofrece la capital con su Paseo Costero y las actividades previstas para celebrar el carnaval, que incluirán un desfile de corsos.

Mari Menuco

A sólo 70 kilómetros de Neuquén capital, el lago Mari Menuco permite pasar una jornada al aire libre para refugiarse de las altas temperaturas con un chapuzón en sus aguas cristalinas. A la vera del embalse, se pude acceder al camping Mari Menuco, Bahía Bonita, El Sosiego y otros espacios recreativos, así como los barrios privados que tienen sus propias playas como Tenis Club, La Península o Yatch Club.

La Península- Lago Mari Menuco-3

Pese a la alerta por cianobacterias que exige tomar ciertas precauciones, los visitantes pueden disfrutar de las playas y practicar actividades como stand up paddle, kayak y buceo en apnea, además de nadar o tomar sol.

Desde Neuquén se accede por las rutas 7 y 51, o por las rutas 67 y 51. Se recomienda llevar sombra, protector solar y agua abundante para evitar los efectos de las altas temperaturas.

Los Barreales

A una distancia apenas mayor, el embalse Los Barreales también ofrece una jornada de playa muy cerca de Neuquén capital. Hay que recorrer unos 80 kilómetros desde la ciudad para acceder a las costas, conocidas por sus playas de poca inclinación y profundidad, ideales para tomar sol o refrescarse.

Kitesurf Los Barreales.webp

Pese a que las playas son agrestes y no cuentan con servicios ni proveeduría, son elegidas por muchos visitantes por las zonas de arena fina, similares a las playas del mar, y las dunas que permiten hacer actividades en cuatriciclos.

Lago Pellegrini

A unos 37 kilómetros de Neuquén capital, en la provincia de Río Negro, el lago Pellegrini es una de las alternativas más elegidas por las familias, ya que ofrece más infraestructura, espacios con sombra, baños y hasta canchas para practicar deportes.

Los vecinos de Cinco Saltos defienden con orgullo su lago Pellegrini. Federico Floriano

Se accede por la ruta 7 o por la 151, para tomar luego la ruta 70 hasta la localidad de Cinco Saltos. Si bien existe el servicio de guardavidas, se aconseja siempre tener precaución y evitar las situaciones de riesgo para reducir los peligros en el agua.

Villa El Chocón

A unos 90 kilómetros de Neuquén capital, transitando por la ruta 237, los visitantes pueden llegar a Villa El Chocón para disfrutar de las distintas actividades que ofrece el lago artificial Ezequiel Ramos Mexía. Desde sus clubes náuticos o campings, la visita al embalse, el turismo paleontológico o las formaciones rocosas conocidas como Los Gigantes, esta villa turística ofrece muchas opciones para los que quieran hacer una escapada de un solo día sin alejarse demasiado de la capital.

Los Gigantes-AC.jpg Anahi Cárdena

Algunos espacios ofrecen también la posibilidad de hacer un día de playa: los barrios privados Chocón Medio o Pueblo Blanco permiten disfrutar de espacios de arena para tomar sol, hacer picnics o practicar actividades náuticas.

En todos los casos, se aconseja averiguar por la necesidad de hacer reservas o respetar ciertas reglas del lugar, ya que hay zonas que no permiten hacer fuego o restringen el ingreso con mascotas.