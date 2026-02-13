Una por una, quiénes son las víctimas de la masacre en la escuela secundaria de Canadá

Las autoridades confirmaron identidades, edades y vínculos de las personas asesinadas en el ataque armado que dejó nueve muertos, entre ellos la agresora.

Entre las víctimas de la masacre en Canadá se encontraban la agresora, dos familiares suyos, una profesora y menores de edad.

La Real Policía Montada de Canadá confirmó la identidad de las nueve víctimas fatales del ataque armado registrado el martes en una escuela secundaria de la ciudad de Tumbler Ridge, al oeste de aquel país norteamericano. Entre las personas que murieron se encontraban la agresora, dos familiares suyos, una profesora y menores de edad.

La información fue difundida oficialmente por las autoridades previa consulta a las familias de las víctimas , quienes autorizaron la publicación de nombres, edades, fotografías y declaraciones personales con el objetivo de “honrar a las personas fallecidas y acompañar el proceso de recuperación de la comunidad afectada”.

Dentro del establecimiento educativo, en distintos sectores, se localizó la mayor cantidad de personas muertas, mientras que en una residencia local se hallaron dos personas sin vida vinculadas directamente con la persona que ejecutó el ataque.

El reporte oficial indicó, además, que tras asegurar el perímetro los agentes evacuaron a más de 100 estudiantes y docentes hacia un centro comunitario cercano.

Se informó también que 25 personas fueron asistidas por posibles lesiones y derivadas a la clínica médica local para evaluación, y que dos víctimas, una joven de 12 años y otra de 19, fueron trasladadas con heridas graves en helicóptero a un hospital.

Quiénes murieron en la escuela secundaria Tumbler Ridge

Dentro de la escuela secundaria, se precisó oficialmente, murieron seis personas, entre ellas una educadora de 39 años identificada como Shannda Aviugana-Durand. El resto de las víctimas, en tanto, eran estudiantes de entre 12 y 13 años.

Algunas de las alumnas que hallaron sin vida fueron Abel Mwansa, de 12 años; Kylie Smith, de 12; y Zoey Benoit, también de 12.

En el caso de Smith, su familia expresó: “Kylie era la luz de nuestra familia. Amaba a su familia, a sus amigos y a ir a la escuela. Era una artista talentosa y soñaba con ir a la escuela de arte en la gran ciudad de Toronto. Descansa en el paraíso, querida niña, nuestra familia nunca será la misma sin ti”.

atentado canadá (3) La escuela se encuentra una localidad de apenas 2400 habitantes, ubicada a unos 660 kilómetros al noreste de Vancouver

Por su parte, sobre Benoit, sus familiares señalaron: “Nuestra hermosa Zoey, nuestra hija, hermana, sobrina, nieta y amiga. Era tan resiliente, llena de energía, inteligente, cariñosa y la niña más fuerte que puedas conocer”.

Entre los alumnos que murieron se encontraban también Ezekiel Schofield, de 13 años, y Ticaria Lampert, de 12. Las autoridades no informaron que ninguno de ellos tuviera relación previa con la agresora.

La madre y el hermanastro del tirador, entre las víctimas

Em cambio, el subcomisionado Dwayne McDonald confirmó que dentro de una vivienda local ubicada en Fellers Avenue hallaron muertos a Jennifer Jacobs, de 39 años, y de Emmett Jacobs, de 11, la madre y el hermanastro de la persona sospechosa, respectivamente.

Según el informe oficial, ambos fueron encontrados sin vida durante el operativo posterior al ataque en la escuela que llevó a cabo Jesse Van Rootselaar, de 18 años y residente de Tumbler Ridge.

La Policía confirmó que la persona sospechosa también murió dentro de la escuela, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. En el lugar se recuperaron dos armas de fuego: una pistola larga y una pistola modificada.

Agresora Canadá escuela Jesse Van Rootselaar, quien ejecutó el ataque, también murió dentro de la escuela de Canadá.

McDonald informó que Van Rootselaar no asistía actualmente al establecimiento educativo y reveló algunos detalles personales. “Puedo decir que Jesse nació biológicamente como hombre, hace aproximadamente seis años comenzó su transición a mujer y se identificaba como mujer, tanto social como públicamente”, expresó.

Tumbler Ridge es una localidad de apenas 2400 habitantes, ubicada a unos 660 kilómetros al noreste de Vancouver, en donde el impacto de la tragedia fue inmediato y profundo.