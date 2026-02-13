Inseguridad: rompieron el vidrio de una peluquería en pleno centro y la desvalijaron

Aún no se detallaron todos los faltantes ni su valor. La propietaria se enteró al acudir para iniciar su jornada laboral.

Una peluquería en pleno centro de Neuquén se convirtió este viernes en otro comercio blanco de la inseguridad . Delincuentes rompieron el vidrio de la puerta y robaron numerosos elementos de trabajo. La Policía ya inició una investigación.

El comercio que se convirtió en blanco de la inseguridad este viernes por la madrugada fue la Peluquería Vázquez , ubicada en Yrigoyen 220 , a pocos metros de la Diagonal Alvear.

Aún no hay muchos detalles del robo ni del valor de lo que se llevó el o los ladrones, pero lo que sí se sabe es que actuaron de madrugada y con rapidez. Nadie se percató del hecho hasta los primeros minutos de luz, cuando un patrullero policial que pasaba por el lugar vio la puerta de vidrio rota. El local no contaba con reja ni persiana como protección extra, algo que muchos comerciantes eligen para no desmerecer la fachada de sus locales. Sin embargo, cada vez más optan por colocarlos para protegerse de la inseguridad.

Varios efectivos se apostaron en el lugar hasta la llegada de la propietaria, Eugenia, quien arribó poco antes de las 8 y con mucha angustia al arribar para iniciar su jornada laboral y encontrarse con los daños y el personal policial ya en acción. La mujer debió esperar indicaciones para poder ingresar, dado que el personal de Criminalística ya había comenzado sus tareas en busca de huellas de los autores y otros indicios para sumar a la investigación.

En principio, se sabe que el o los delincuentes habrían huido principalmente con herramientas de trabajo: planchas de pelo, secadores y elementos de corte, todos objetos de nivel profesional y por supuesto, muy costosos.

"Acabo de llegar al negocio y me encuentro con que rompieron el vidrio de la puerta y está todo revuelto y todo tirado. Es la primera vez que me pasa, en dos años y medio que estoy en este local", detalló, aun en medio de la conmoción de la noticia.

Este escenario no solo implica una pérdida monetaria por las herramientas de trabajo robadas, sino por las horas de trabajo perdidas entre las pericias y actuaciones policiales y, además, el dinero que deberá destinar para arreglar su vidriera y además agregar rejas para protegerse ante un posible nuevo robo.

"Es angustiante y no sé si voy a poder trabajar esta mañana, es viernes, tenía mi agenda completa", expresó Eugenia muy angustiada.

La Policía ya inició una investigación y también se relevarán cámaras del sector para intentar obtener imágenes de los ladrones y determinar hacia dónde huyeron, si iban a bordo de un vehículo, cuántos eran y demás indicios necesarios para reconstruir un hecho así.

Días atrás, otro comercio fue afectado de manera similar: la colchonería Dormilindo, ubicada en las calles Perito Moreno y Bahía Blanca, fue la atacada por los delincuentes, quienes reventaron la puerta de vidrios blindex para robar mercadería.

El hecho también ocurrió en horas de la madrugada, pero gracias a un rápido accionar, se pudo ubicar a los sospechosos y el botín.