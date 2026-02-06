Intentaron robar un comercio, los vieron por las cámaras y fueron detenidos

Los ladrones intentaron robar en un comercio de calle San Martín, en el oeste capitalino. Los atraparon en el sector de meseta.

Dos ladrones fueron vistos in fraganti cuando intentaban robar en un comercio de madrugada y, aunque intentaron darse a la fuga, fueron demorados gracias a un trabajo coordinado entre distintas áreas de la Policía. Las cámaras cumplieron un rol clave para frustrar el robo .

Según informó la Policía, el hecho delictivo tuvo lugar durante la madrugada del jueves , cuando personal del Centro de Monitoreo observó a través de las cámaras a dos jóvenes que intentaban forzar su ingreso a un local comercial sobre calle San Martín .

Por este motivo, dieron alerta al Centro de Operaciones Policiales, que a su vez comunicaron lo ocurrido al personal de calle de la Comisaría 16, que se acercó a verificar la información.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en el candado de acceso del comercio, no registrándose faltantes en el interior del mismo. Además, los sospechosos no se encontraban allí.

san-lorenzo-comisaria-16-(5).jpg

No obstante, por las cámaras también se pudo ver que los autores se trasladaban en un vehículo, y en base a sus características, se inició un patrullaje preventivo y un trabajo coordinado con el personal de cámaras, que minutos más tarde dio sus frutos.

Así, los efectivos lograron interceptar un rodado de similares características, cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga, siendo finalmente demorados en el sector del barrio Los Hornitos.

Tras las diligencias de rigor, los demorados fueron puestos a disposición de la Comisaría Tercera, dándose intervención a la fiscalía correspondiente, quedando ambos sujetos imputados en la causa.

Ladrones robaron objetos de una camioneta, se fugaron y chocaron

También esta semana, dos ladrones terminaron demorados tras robar pertenencias de la camioneta de una neuquina y protagonizar un choque en medio de la huida. Todos los objetos ya fueron recuperados y entregados a su dueña. Uno de los sospechosos es un adolescente.

Según informó la Policía, todo inició la noche del martes, cuando una mujer sufrió un robo de su camioneta estacionada en inmediaciones de las calles Los Cipreses y Río Senguer. Allí, al acercarse a su vehículo, la mujer constató el daño y la sustracción de varias de sus pertenencias, por lo que convocó a la Policía a la escena.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, constataron los daños y conocieron de boca de la mujer que le faltaba un bolso con documentación y tarjetas personales. Además, gracias al aporte de un testigo, se pudo conocer que los ladrones habrían arribado al lugar en otro vehículo, un Volkswagen Suran, y escapado a bordo del mismo tras cometer el hecho en breves minutos.

choque ladrones

Con esta información, se pidió colaboración al resto de las unidades de calle y, al cabo de unos minutos, personal de Metropolitana logró localizar a los presuntos autores en cercanías de calles Leguizamón y Plaza Literaria. Por este motivo, se inició un seguimiento.

Sin embargo, los ladrones no lograron huir muy lejos, dado que en la desesperación por alejarse del sector, protagonizaron un choque.

Así, se logró identificar al conductor y demás ocupantes. En el interior del vehículo se hallaron elementos coincidentes con los denunciados como sustraídos, por lo que se demoró a los sospechosos: un adulto al volante del Suran y un adolescente menor de edad que lo acompañaba.