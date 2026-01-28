Puerta giratoria: acusaron a los ladrones que robaron en el barrio Balcón de la Ciudad pero ya están libres

Los dos delincuentes que fueron acorralados en pleno raid pasaron por la Ciudad Judicial neuquina y solo se les impusieron algunas restricciones.

Los ladrones que fueron atrapados gracias a la intervención de los vecinos del barrio Balcón de la Ciudad y el rápido despliegue del personal de la Comisaría Cuarta fueron acusados pero ya volvieron a las calles. Se dispuso que cumplan solo algunas restricciones.

Por pedido del asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos , Luciano Vidal , dos hombres, identificados por sus iniciales como C.A.I. y M.S.M.S., fueron acusados por dos hechos ocurridos en domicilios particulares de la ciudad de Neuquén.

En la audiencia de formulación de cargos, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) describió la hipótesis del caso, solicitó dos meses para concluir la investigación y finalmente, que se le impongan medidas cautelares a los imputados para cautelar la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese marco, pidió la restricción de acercamiento a las viviendas y de contacto con las víctimas por cualquier medio.

robo casas Los delincuentes apresados en el barrio Balcón de la Ciudad habían logrado apoderarse de una bicicleta. Gentileza Policía del Neuquén

Un raid por varias viviendas

De acuerdo a los hechos descriptos por Vidal, los delincuentes se movilizaban en un auto Fiat Línea y en la madrugada de este último martes, empezaron su raid delictivo. Se pudo determinar que M.S.M.S conducía el vehículo y que C.A.I. se encargaba de relevar la situación en los domicilios de las víctimas.

En uno de los primeros hechos, C.A.I. buscó vencer la resistencia de un portón con un elemento tipo barreta pero los dueños de la casa se despertaron por el ruido. Al advertir su presencia, los imputados se dieron a la fuga en el vehículo.

Infatigables, en la misma zona, hicieron un segundo intento. C.A.I. forzó el portón de otra vivienda con una barreta e ingresó. Allí, abrió la puerta de una camioneta Toyota y revisó el interior, hasta que fue sorprendido por personal policial y por el propietario del domicilio. C.A.I. fue demorado en el lugar, mientras que M.S.M.S. fue apresado en el exterior de la vivienda.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

Los delitos que el funcionario de la fiscalía les atribuyó a los imputados son violación de domicilio en grado de tentativa y robo en grado de tentativa, ambos en carácter de coautores (artículos 150, 164, 42, 45 y 55 del Código Penal).

El juez de garantías Luis Giorgetti, quien estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos y dispuso las medidas solicitadas de acuerdo a lo solicitado.

El positivo sistema "Alerta Temprana"

Durante el procedimiento, la Policía logró incautar varios elementos sustraídos por parte de los delincuentes, entre los que se destacaban una bicicleta, herramientas de corte, ropa, un celular y un casco de moto.

Desde las fuerzas de seguridad resaltaron que el operativo se concretó gracias al sistema “Alerta Temprana”, con información al instante que reciben por parte de los vecinos a través de un grupo de WhatsApp.

Lamentablemente, los robos protagonizados por los ladrones apresados son muy habituales en esta época de vacaciones, donde aprovechan que hay muchas casas sin ocupantes y que, en ocasiones, el único obstáculo son las rejas o portones con algún candado de escasa resistencia.